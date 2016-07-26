Медики призывают провериться на гепатит

Вирусные гепатиты являются широко распространенными инфекционными болезнями и составляют значимую проблему в здравоохранении. Во всем мире — около 600 млн. инфицированных тем или иным гепатитом (В или С). Непосредственно от гепатитов умирают порядка 2 миллионов человек, но также причинами смертей становятся осложнения — цирроз печени, рак печени и другие.
В Тюменской области показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 104 человека, сообщают в департаменте здравоохранения региона. В регистре города Тюмени, который ведется в Центре «Эндос», состоит 29 тысяч человек — больных гепатитами В и С. С 2008 по 2015 годы 2600 пациентов Тюмени получили и окончили лечение, это хороший показатель относительно общероссийского уровня.
Для диагностики вирусных гепатитов применяются: иммуно-ферментный анализ (ИФА) и метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР обладает высокой специфичностью и позволяет выявить инфекцию в малой концентрации — сейчас это золотой стандарт диагностики гепатитов.
В КДЦ «Эндос» применяются оба метода. В том числе передвижная лаборатория центра выезжает в районы, проводя экспресс-тестирование — в прошлом году обследовано более 380 жителей области — из них у 23 результат был положительный. В 2016 году уже обследовано 112 человек. Самое главное — это ранняя диагностика, только при раннем выявлении появляется возможность на долголетнюю жизнь, а Гепатит С и вовсе можно вылечить. При позднем выявлении не только снижается эффективность терапии, но также возрастает риск появления осложнений.
«Обследование проходит методом экспресс-диагностики, поэтому, естественно, что мы не сможем просто отдать положительный анализ человеку и оставить его с этим. В случае положительного результата гражданин идет на консультацию к доктору, который объяснит ход дальнейших действий. Экспресс-метод — это еще не постановка диагноза, это просто повод провести дообследование, чтобы выяснить результат окончательно, потому что бывают и ложно- положительные результаты», — рассказала Любовь Кушнир, заведующая отделением лабораторной диагностики.
Заболеть гепатитом могут и дети, процент передачи от матери к ребенку не велик, но он есть — порядка 5%. Хотя основная категория заболевающего населения — это люди трудоспособного возраста, от 19 до 35–40 лет. Пожилой возраст — тоже не исключение, как раз потому, что диагностика стала лучше — и таких болеющих тоже выявляют. Стоит отметить, что от Гепатита В существует вакцина, она плановая, гражданин вакцинируется трехкратно. Формируется иммунитет, и организм уже перестает быть восприимчивым к этой инфекции, даже если произойдет контакт — организм справится с этим самостоятельно. Если говорить о том, как часто нужно обследоваться, то эта тема всегда вытекает из вопроса о факторах риска. Если человек увлекается пирсингом, татуажем, часто делает маникюр и педикюр в достаточно сомнительных салонах, то раз в год необходимо проходить диагностику. Если же гражданин не имеет каких-то прямых контактов с кровью — то можно реже.
Сейчас основной способ заражения — через кровь, а это значит, что в данном случае основная категория риска — люди, употребляющие наркотики. Есть заражение половым путем, но в небольших количествах. К примеру, при Гепатите С процент передачи составит около 3–4. Однако стоит в данном случае делать поправку — процент существенно увеличивается, если смена полового партнера происходит очень часто.
«Гепатит С лечится! Если мы его вовремя выявим, пациент поменяет свою жизнь, будет соблюдать терапию — то человек излечивается. Естественно после выздоровления надо существенно поменять свой образ жизни: желательно не употреблять алкоголь, потому что болезнь — это все же серьезный удар по печени. Если не меняться, то печень так или иначе разрушится. Немного сложнее с Гепатитом В — полностью вылечить его пока нельзя, но контролировать его можно, и вероятность дожить с этой болезнью до 100 лет без последствий для здоровья — вполне реальна», — рассказал исполняющий обязанности инфекционного отделения Денис Селезнев.
Почему Гепатит С называют ласковый убийца? Человек не чувствует это заболевание, какой- то определенной симптоматики нет. Максимум, что может проявиться — слабость, утомляемость, недомогание, возможно, желтушность кожных покровов — но это редко. Таким образом, чаще всего пациент обращается, когда уже достаточно поздно — когда уже появляются осложнения, к примеру, цирроз печени. Выявляют гепатиты чаще случайным образом: когда человек проходит какое-то обследование, сдает анализы, при беременности двукратно сдается анализ крови на гепатиты.
Что касается Гепатита В, то симптомы могут появиться даже через 6 месяцев после контакта с инфекцией, но в 85% случаев они проявляются остро — заболевший желтеет, у него появляется высокая температура — вот в этой ситуации человек чаще всего выздоравливает. А в 15% Гепатит В переходит в хроническую форму, и вот она тоже протекает бессимптомно.
«Сейчас заболеваемость Гепатитами В и С, как мне кажется, остается на том же уровне, что и 10 лет назад, но гораздо серьезнее усовершенствовалась диагностика — поэтому таких больных стали выявлять больше. Помимо различных проверок при обследованиях, проводимых по всей стране акциях экспресс-тестирования, и сами люди стали настороженнее и сознательнее. Что хорошо — люди уже сами понимают, что это за заболевание, и в случае выявления, врачу только остается направить пациента в верную сторону, к правильному комплексному лечению. Потому что лечение тяжелое от трех месяцев до года, в зависимости от вида вируса, у препаратов есть побочные эффекты, здесь у доктора также есть задача контролировать пациента, чтобы он не бросил терапию. Главное к этому вопросу правильно подойти, индивидуально, и врачу и пациенту — тогда люди лечатся и выздоравливают. Основной совет: не болейте, будьте здоровы! А если серьезно, то, в первую очередь, надо просто быть осторожным: со своим здоровьем и здоровьем своих близких», — рассказал Денис Селезнев.
Помимо центра «Эндос» (ул. Мельникайте, 117) 28 июля экспресс-диагностику на вирусные гепатиты В и С можно также с 8.00 до 13.00 пройти в городских поликлиниках № 5 (Московский тракт, 35А), № 8 (Ватутина, 10Б) и № 12 (Народная, 6/1).