Медики призывают провериться на гепатит

«Сейчас заболеваемость Гепатитами В и С, как мне кажется, остается на том же уровне, что и 10 лет назад, но гораздо серьезнее усовершенствовалась диагностика — поэтому таких больных стали выявлять больше. Помимо различных проверок при обследованиях, проводимых по всей стране акциях экспресс-тестирования, и сами люди стали настороженнее и сознательнее. Что хорошо — люди уже сами понимают, что это за заболевание, и в случае выявления, врачу только остается направить пациента в верную сторону, к правильному комплексному лечению. Потому что лечение тяжелое от трех месяцев до года, в зависимости от вида вируса, у препаратов есть побочные эффекты, здесь у доктора также есть задача контролировать пациента, чтобы он не бросил терапию. Главное к этому вопросу правильно подойти, индивидуально, и врачу и пациенту — тогда люди лечатся и выздоравливают. Основной совет: не болейте, будьте здоровы! А если серьезно, то, в первую очередь, надо просто быть осторожным: со своим здоровьем и здоровьем своих близких», — рассказал Денис Селезнев.