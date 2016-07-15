Тюменка обвинила реформу здравоохранения в гибели отца. Могли ли его спасти?

Трагедия, о которой идет речь, произошла 3 июля на Велижанском тракте, где произошло ДТП с участием автомобиля «Лада». Мужчине за рулем стало плохо, машина съехала в кювет. Находившиеся рядом родственники пострадавшего, а также очевидец происшествия немедленно позвонили в экстренные службы. Первым на место добрался экипаж ДПС. Как сообщила руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, сотрудники полиции прибыли на место происшествия спустя десять минут после вызова, который поступил около 14:40. «Сотрудник ГИБДД проверил у мужчины пульс — пульс отсутствовал. Было видно, что человек уже мертв, так как по лицу пошли соответствующие белые пятна. Оказывать какую бы то ни было медицинскую помощь, как пишут в интернете, было уже бесполезно, — прокомментировала Борисова. — Спустя две минуты на место происшествия прибыла машина скорой помощи».
Много шума в социальных сетях наделало видео, снятое очевидцем происшествия. Автор снимает фельдшера «скорой помощи», спрашивая ее про успокоительные лекарства (глицин). Из контекста видеоролика не совсем понятно, о чем идет речь, однако, многие интернет-пользователи уже успели сделать вывод, что «скорая помощь» прибыла на вызов вовсе без лекарств и потому не смогла оказать помощь мужчине. Немалое возмущение вызвала и фраза доктора о том, что они могут только «как аланы чумаки» поводить руками над пациентом.
Тем временем дочь погибшего Мария разместила на сайте электронных петиций Change.org эмоциональное послание. В произошедшем автор петиции винит проведенную оптимизацию в системе здравоохранения. «С такими словами, про *Аланов Чумаков* и про то, что выделенный лимит лекарств исчерпан предыдущими больными и финансирование закончилось, фельдшер скорой помощи фиксировала смерть моего отца! Фельдшер остaнется единственным *виновным* — я не могу этого допустить! Онa не может нести ответственность зa то, что вытворяет министерство здрaвоохрaнения! Ведь именно они издaют нелепые укaзы/рекомендaции (не более 11 вызовов нa учaсток и не более 1 смерти)/прикaзы/реглaменты и рaспределяют бюджет!» — пишет тюменка. Петиция, под которой подписалось к настоящему моменту 424 человека, адресована Министерству здравоохранения и Министерству финансов РФ, а также президенту страны Владимиру Путину.
В департаменте здравоохранения Тюменской области между тем говорят о том, что речь идет вовсе не о лекарствах для погибшего мужчины, а об успокоительных препаратах для его супруги. Станция «скорой помощи» между тем укомплектована лекарствами в полном объеме. Комментарий пресс-секретаря ведомства Александры Малыгиной:
«В той ситуации врач, которая показана на видео, возможно в какой-то эмоциональной ситуации рассуждала о вопросах, которые совершенно не входят в ее компетенцию. В частности, это финансирование. Финансирование станции „скорой помощи“ осуществляется в полном объеме и к данному моменту контрактов на поставку лекарств у нас заключено на 20 миллионов, и еще семь миллионов находятся в резерве. То есть те после тех изменений, которые произошли в оснащении после 1 июля, даже появился резерв, чтобы закупать лекарства.
Что касается данного конкретного случая, когда человеку стало плохо с сердцем, то первый звонок поступил в 14:41. После этого были еще звонки, в частности, от молодого человека, который записывал видео. Скорая помощь поехала сразу же по первому вызову и спустя 16 минут, в 14:57, экипаж уже был на месте. Но, к сожалению, смерть была мгновенной, даже в течение трех минут пациенту помочь было невозможно. Поэтому сотрудники скорой могли только констатировать смерть, сняли электрокардиограмму, чтобы удостовериться в гибели мужчины.
Именно в этот момент, когда врач закончила осмотр тела и снимает перчатки, подошел молодой человек, который начал выспрашивать у нее про какие-то успокоительные. Те препараты, который он называет — глицин, корвалол и другие лекарства — они действительно не положены врачам скорой помощи. Это не те лекарства, которые помогают в экстренных и жизнеугрожающих состояниях. Таблеток, всевозможных препаратов и инъекций на „скорой“ достаточно. Примерно семь килограммов весит сумка врача „скорой помощи“, который приезжает по вызову. Я думаю, что уже эта цифра может говорить о том, что лекарств достаточно.
Разумеется, с врачом на видео была проведена разъяснительная беседа. Как она объяснила главному врачу станции, она просто неудачно выразилась и на самом деле имела ввиду совсем другое. Не хотела рассуждать о вопросах, в которых некомпетентна. Об этом она именно так заявила, потому что каждая смерть больного — такой же стресс для любого врача, как и для его близких. Несмотря на то, что медики могут видеть гибель пациентов каждый день.
Хотелось бы также донести следующую мысль в связи с тем ажиотажем, который возник вокруг данной ситуации: молодой человек, который подходил к врачу в тот момент, может быть не вовремя это сделал. Судя по видео, он не демонстрировал врачу, что собирается что-то записывать, не предупреждал об этом. В этот момент надо, наверное, подумать, что когда приезжает бригада „скорой помощи“, врач должен быть нацелен на то, чтобы спасать жизнь человеку, а не думать, снимают ли его в этот момент. Конечно, существуют этические соображения, врачебная тайна — каждый человек, который вот так снимает на видео происшествие, должен понимать, чем это может обернуться. Тем более, выкладывая это в интернет, необходимо помнить о врачебной тайне. Ну и необходимо, как минимум, получать согласие всех, кто находится на этом видео, и подумать все-таки о врачах, которые приезжают по вызову, чтобы спасать жизнь человеку, а не думать, что вокруг них происходит в данный момент».