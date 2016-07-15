Тюменка обвинила реформу здравоохранения в гибели отца. Могли ли его спасти?

Хотелось бы также донести следующую мысль в связи с тем ажиотажем, который возник вокруг данной ситуации: молодой человек, который подходил к врачу в тот момент, может быть не вовремя это сделал. Судя по видео, он не демонстрировал врачу, что собирается что-то записывать, не предупреждал об этом. В этот момент надо, наверное, подумать, что когда приезжает бригада „скорой помощи“, врач должен быть нацелен на то, чтобы спасать жизнь человеку, а не думать, снимают ли его в этот момент. Конечно, существуют этические соображения, врачебная тайна — каждый человек, который вот так снимает на видео происшествие, должен понимать, чем это может обернуться. Тем более, выкладывая это в интернет, необходимо помнить о врачебной тайне. Ну и необходимо, как минимум, получать согласие всех, кто находится на этом видео, и подумать все-таки о врачах, которые приезжают по вызову, чтобы спасать жизнь человеку, а не думать, что вокруг них происходит в данный момент».