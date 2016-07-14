Крыша потекла: дождь добавил проблем тюменцам

В Тюмени резко испортилась погода. На смену солнцу и жаре пришли дожди. Из-за этого у горожан начались проблемы с ЖКХ. Фотографии с «потопом» в квартирах стали все чаще появляться в соцсетях.
Республики, 216
«Здравствуйте! А у нас в доме 216 по улице Республики вот такой потоп в коридоре», — пишет в раздел «Проблемы» тюменка Людмила Колесова.
«Не успеваем делать ремонт, каждый год одно и то же — ручьем вода бежит с крыши. И это ещё на восьмом этаже, что на девятом — даже подумать страшно. Ремонт, разумеется, за свой счет делаем, но по весне от него и следа не остается. Вот и в этом году аналогично. Управляющая компания «Компромисс» даже слышать не хочет о подобных проблемах, отвечая в большинстве случаев — «виноваты сами жильцы».
Как удалось узнать корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru, этому дому более 40 лет. Последний капитальный ремонт там проводился 16 лет назад. Поэтому протекающая крыша — это не единственная проблема многоэтажки.
Как заверили корреспондента НГР в управляющей компании, работы по устранению проблемы на этом объекте уже проводятся.
Широтная, 108 корп.2
«На улице идет дождь, и в очередной раз на лестничной площадке и в квартире льется с крыши вода», — жалуются жители дома по ул. Широтной, 108 корп.2.
Ответственная за порядок в этом доме — Управляющая компания «Престиж и К». Выяснилось, что от жителей этого дома заявок не поступало. Жильцы, вместо того, чтобы принимать меры к устранению своей проблемы, предпочли жаловаться в интернет-пространстве.
Напомним, в Тюменской области реализуется региональная программа капитального ремонта. Система оценки конструктивных элементов домов — крыш, фундаментов, фасадов, инженерных коммуникаций и других — балльная.
Балльная система учитывает год постройки многоквартирного дома, факт проведения капитального ремонта до начала реализации региональной программы, а также износ конструктивных элементов. Таким образом, путем математического сложения баллов выставляется общая оценка каждому дому. Дома, которые набрали наибольшее количество баллов, попадают в региональную программу и краткосрочный план в первую очередь.
Также следует отметить, что очередность элементов для ремонта определена при помощи специальной компьютерной программы. Таким образом, удалось уйти от субъективного подхода и полностью исключить возможность чиновников влиять на выбор, какой из домов ремонтировать раньше.