Крыша потекла: дождь добавил проблем тюменцам

«Не успеваем делать ремонт, каждый год одно и то же — ручьем вода бежит с крыши. И это ещё на восьмом этаже, что на девятом — даже подумать страшно. Ремонт, разумеется, за свой счет делаем, но по весне от него и следа не остается. Вот и в этом году аналогично. Управляющая компания «Компромисс» даже слышать не хочет о подобных проблемах, отвечая в большинстве случаев — «виноваты сами жильцы».