SPA с горячими камнями: хочу, чтобы это не заканчивалось

Наконец проходим в темную комнату. Девушка помогает снять халат и говорит «Начивот». Сначала я теряюсь, а потом соображаю — это значит «На живот». Она помогает удобно уложить руки, поправляет мои выбившиеся из-под шапочки пряди. Накрывает меня полотенцем, приносит нагретые камни, заботливо укладывает их вдоль позвоночника. Галька, примерно 8–10 сантиметров в диаметре, кажется невыносимо горячей, жжет и, кажется, скоро проплавит кожу. Через минуту я понимаю, что это лишь иллюзия — кожа в порядке, а вот тепло от камней просачивается глубже, к моим внутренним органом.