SPA с горячими камнями: хочу, чтобы это не заканчивалось

Вспоминаю, что у меня ожидает своего часа подарочный сертификат в салон Thai lotus, почему бы не использовать его? Мне предстоит на полтора часа отдаться в ласковые руки настоящей тайской мастерицы, предвкушаю негу и блаженство.
На Комсомольской идет ремонт, поэтому машина почти крадется, чтобы подвезти меня к салону. Поднимаюсь на десяток ступенек вверх — и словно оказываюсь в другом мире. На улице пыль, грохот, шуршит щебень под ногами, а внутри все иначе. Полумрак, играет умиротворяющая этническая музыка, шуршат бамбуковые шторы на входе, в углу приветствует гостей глиняный метровый Ганеша — индийское божество.
Доброжелательный администратор спрашивает, как меня зовут, чтобы свериться с записью, просит сертификат и расписаться, что я ознакомлена с перечнем противопоказаний. Пока я жду, знакомлюсь с другой посетительницей «Тай Лотус». Немолодая женщина так же, как я, пришла по подарочному сертификату, вот только у меня запланирована релакс-процедура горячими камнями, а у нее — шейно-воротниковой зоны.
Появляется мастер, невысокая темноволосая миловидная тайка по имени Диа. По-русски она не говорит, немного общается на английском. Она держит что-то вроде подноса, на котором устроились одноразовые тапочки. Опускается передо мной на колени и помогает сменить уличную обувь. Чувствую себя неловко, однако принимаю правила игры на чужой территории. Потом ведет меня в раздевалку. Здесь приготовлены халат, шапочка, одноразовые бикини.
Облачившись в местную униформу для клиентов, перехожу в следующее помещение. Там Диа жестами предлагает мне опустить ноги в ванночку, массирует каким-то ароматным гелем, ополаскивает и высушивает.
Наконец проходим в темную комнату. Девушка помогает снять халат и говорит «Начивот». Сначала я теряюсь, а потом соображаю — это значит «На живот». Она помогает удобно уложить руки, поправляет мои выбившиеся из-под шапочки пряди. Накрывает меня полотенцем, приносит нагретые камни, заботливо укладывает их вдоль позвоночника. Галька, примерно 8–10 сантиметров в диаметре, кажется невыносимо горячей, жжет и, кажется, скоро проплавит кожу. Через минуту я понимаю, что это лишь иллюзия — кожа в порядке, а вот тепло от камней просачивается глубже, к моим внутренним органом.
Пока спиной занимаются морские камушки, тайка берется за ноги. Сначала она поглаживающими движениями массирует их с аромамаслом, это приятно, перемещаюсь в астрал, пока неожиданно меня не касается что-то горячее. Я не сразу соображаю, что это та самая разогретая галька. Все эти прикосновения и поглаживания настолько приятны, что в голове свербит одна мысль: только бы это никогда не заканчивалось.
После массирования ног Диа переключается на руки, затем — на спину. Не знаю, сколько времени пребываю в блаженстве, но из этого состояния меня выводит фраза: «Хэлоу. А ю окей?». Неужели все? К счастью, меня всего лишь просят перевернуться. Неземное наслаждение от плавных движений мастерицы, воздействия ароматов и горячей гальки продолжает проникать в каждую клеточку моего тела, и я даже засыпаю ненадолго.
Следующий этап — массирование спины, шеи, головы. Это еще одна ступенька на пути к полному расслаблению и удовольствию. В конце меня протирают влажной тканью, чтобы убрать остатки ароматических масел с кожи.
Сеанс релакса закончен. Нехотя облачаюсь в свою одежду и перехожу к финальному этапу — чаепитию в комнате релакса. Заварен травяной сбор, к нему прилагается сладкий шарик десерта. До чего же приятно и уютно! Компанию на чаепитии мне составляет еще одна клиентка салона, у которой была процедура для лица. Она в полном восторге, я тоже.
Выхожу на улицу и чувствую, что произошло чудо. Я как будто укутана в кокон благодушия, между мной и миром невидимая стена, которая поглощает стресс и негатив — ни шум машин, ни пробки меня не раздражают. Я с удовольствием делаю не очень приятные звонки, берусь за дела, которые долго откладывала. Мир из черно-белого превращается в цветной. Спасибо, «Тай лотус»! Я вернусь.
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