Обзор районов Тюмени: Центр и микрорайоны

Вопрос о том, в каком районе жить, рано или поздно встает перед каждым, и порой решить его бывает не так просто, особенно, если ты в городе совсем недавно. Каждый год в Тюмень приезжают многочисленные студенты, северяне-пенсионеры, люди в поисках работы. Да и коренным тюменцам, решившимся на смену адреса, бывает сложно сориентироваться в предложениях риелторов.
Интернет-портал «Nashgorod.ru» продолжает рассказывать о районах областного центра. В этот раз участниками обзора стали центр города и микрорайоны.
Войновка
Войновка — это один из старейших районов города. Еще буквально лет семь назад это был «край географии», а сегодня из-за интенсивной застройки этот район стал очень перспективным.
Сегодня площадь Войновки занимает около одного километра. Вдоль и поперек ее можно пройти буквально за полчаса.
К достоинствам Войновки можно отнести хорошее озеленение и благоустройство дворов. Однако большое количество насаждений не обеспечивает территорию необходимым количеством чистого воздуха, поскольку рядом находится ТЭЦ.
Любимым местом для прогулок местных жителей является пешеходный бульвар, который стал украшением района.
Кроме этого на Войновке есть самый длинный пешеходный мост в Тюмени. Если вам нужно добраться до ул. Республики, то сделать это можно буквально за несколько минут, тогда как на городском транспорте это займет много времени, особенно в часы «пик».
Автобусы и маршрутные такси связывают Войновку с микрорайонами, центром, а также с отдаленными районами, такими как Мыс и Тарманы. Сюда можно добраться на любом виде городского транспорта: и на маршрутке, и на рейсовом автобусе или, минуя большие городские пробки, на электричке.
Отсюда очень удобен выезд за город, в сторону Кургана, Ялуторовска, Омска.
Первыми крупными постройками на Войновке были дома для рабочих (бараки). Сейчас частный сектор активно сносится, на его месте «вырастают» современные многоэтажки. Так, жилой комплекс «Серебряные ключи» построил десятиэтажные панельные и кирпичные дома. Также в районе возведен ЖК «На Станционной» по ул. Станционная-Боровская.
С активным строительством жилья начала быстро развиваться инфраструктура района. Сейчас на Войновке работают два детских сада, две школы, одно из старейших учебных заведений области — Тюменский железнодорожный колледж, пара торговых центров, открыты разные магазины.
Восточные мкр.
По соседству с Войновкой находится Восточный микрорайон. Автобусы № № 30, 17, 25, 46, 8, а также маршрутные такси № № 62, 63, 64, 69, 70, 78, 79 отходят от остановки каждые две минуты, так что их не приходится долго ждать на остановке. Транспортная развязка здесь улучшилась за счет построенного моста по ул. Монтажников. Кроме того, отсюда очень удобно выезжать за пределы города — в сторону Омска, Кургана, Екатеринбурга и т.д.
Восточный микрорайон, несмотря на свою отдаленность от центра города (до центра придется ехать минимум полчаса), ничуть не обделен объектами соцкультбыта. Здесь удобно жить как молодым, так и людям постарше. В районе есть две школы, четыре детских сада, поликлиника, салоны красоты, супермаркеты «Монетка» и «Мостовский», магазины, отделения различных банков, фитнес-клубы, и многое другое.
Достопримечательность района — единственная в микрорайоне православная церковь.
Славится этот микрорайон спортивным комплексом «Рубин», куда с разных концов города приезжают на тренировки юные спортсмены. Здесь работают секции спортивной и художественной гимнастики, футбольная секция и другие.
Недалеко от Восточного располагаются дачные участки, есть лес, а чуть дальше — в районе Войновки — имеются облагороженные пляжи и зимние горки, где можно отдохнуть и с пользой провести свободное время.
По словам жителей района, в Восточном есть одна из наболевших проблем — недостаток парковочных мест.
Территория Восточного начал застраиваться в середине 80-х годов ХХ века. По сегодняшний день здесь ведется строительство. Однако дело движется не такими быстрыми темпами, как в соседнем Восточном-2.
Восточный-2 — один из самых молодых и динамично развивающихся микрорайонов Тюмени. Здесь нет старых домов, одни новостройки. Параллельно с ними развивается и инфраструктура. Так, в микрорайоне действуют несколько детских садов, школа современной хореографии и лингвистический центр, а также спортивный и фитнес-центры. Приобрести товары для детей можно в магазинах детской одежды, игрушек, канцелярских товаров. В конце августа прошлого года в Восточном-2 началось строительство новой школы, которое закончится к сентябрю 2017 г. Здание будет состоять из трех учебных блоков, в которых разместятся 24 начальных, 30 средних и 8 старших классов. Планируется возведение и еще нескольких образовательных объектов.
В шаговой доступности для жителей микрорайона находится крупный торговый центр «О`Кей».
В Восточном-2 есть несколько прекрасных мест для прогулок и отдыха. Одно из них — первый в России сквер, посвященный памяти воинов-десантников.
Бульвар Бориса Щербины — еще одно место для прогулок. Неподалеку есть небольшой пруд, а в нескольких минутах езды по ул. Широтной — лесной массив с водоемом и зонами отдыха.
Восточный-2 активно застраивается. Здесь возводят сразу несколько жилых комплексов: «Восточный-2», «Радуга+», «Квартет», «Вершины», «Словцово», «Янтарный».
МЖК
Строительство МЖК (молодежных жилых комплексов) началось в 80-х годах XX века в регионах бывшего СССР и решило жилищные проблемы многих молодых семей.
На сегодняшний день МЖК — это один из молодых и развивающихся районов Тюмени.
Сюда очень просто добраться, поскольку на маршруте работают несколько автобусов (№ № 17, 25, 30, 46, 60) и маршрутных такси (№ № 47, 51, 57, 62, 63, 64, 69, 70, 78, 79).
Пожалуй, главным культурным объектом в этом районе стал «Ангажемент». Этот театр пользуется популярностью у тюменцев уже не один десяток лет.
В районе МЖК находится школа № 65, ждет ребятишек Центр развития творчества детей и юношества «Ритм», семьям готов оказать услуги Центр помощи семье и детям «Мария».
Район практически полностью застроен. Здесь сданы: ЖК «Юбилейный», «Восточная широта», а также жилые дома «Time» и «Зодиак».
Тюменские мкр.
Несколько десятков лет назад в Тюмени располагался единственный Тюменский район. Сегодня он состоит из трех микрорайонов.
Несмотря на то, что Тюменский отдален от центральной части города (удаленность от центра: 20–30 минут), тишины, как в окраинных районах, здесь нет. Поэтому к «плюсу» — хорошая инфраструктура и транспортная развязка, можно прибавить «минус» — плохая экология и шум автотранспорта.
Здесь останавливаются автобусы: 7, 38, 30, 25, 46, 48, 53.
Маршрутные такси: 44, 77, 51, 57, 50, 60, 62, 88.
Стоит отметить, что в Тюменском микрорайоне нет частных домов. Часть занимают старые многоэтажки, возведенные в 70-80-х годах, часть — современные новостройки.
Во дворах (особенно в новых) есть детские площадки, парковки, зоны отдыха.
В микрорайоне много магазинов, аптек, банков. Неподалеку расположены крупные торговые центры: «Лента», «Амега», «Ашан», а также ТЦ «Солнечный», рынки «Сибиряк» и «Яркий сибиряк». Кроме этого в Тюменском расположен любимый многими горожанами рынок «Михайловский».
Ближайшие школы: № 92, № 65, школа английского языка «Либерти», лингвистический Центр «Еврошкола».
В районе планируется строительство еще двух школ и детского сада.
Мед. учреждения: Поликлиника № 17, Клинико-диагностический центр «Доктор А».
К достопримечательностям района можно отнести сквер депутатов, Благовещенский собор, Центр культуры и искусства «Современник».
Ямальский-1
Ямальский микрорайон расположен по соседству с МЖК и «Тюменским-2», у объездной дороги, на южной окраине Тюмени. Это «спальный» микрорайон, который строится специально для переселенцев с севера Тюменской области.
Район только начинает застраиваться, поэтому пока здесь нет объектов инфраструктуры. Тем не менее, проект планировки территории предусматривает строительство школы, детсада, детских игровых и спортивных площадок и мест для выгула животных.
До района не ходит общественный транспорт, однако поблизости находится улица Пермякова, где курсируют маршрутные такси 7п, 38, 44, 77, 91. Кроме того, граница района проходит по объездной дороге, по которой можно быстро и без пробок добраться в отдаленные районы города.
Ямальский-2+ «Преображенский»
Жилой комплекс «Ямальский-2» находится у въезда в Тюмень, по Московскому тракту. Основу комплекса составляют монолитно-кирпичные здания в 10 и 17 этажей.
Главным преимуществом жилого комплекса является его близость к природе.
Здесь тоже пока нет никакой инфраструктуры, но совсем скоро на территории микрорайонов откроются школы и детские сады, ТРЦ, медицинские центры, бассейны. Уже готова дорожная развязка, и начинают запускать маршруты общественного транспорта.
ЖК «Преображенский» расположен в районе д. Комарово в квартале улиц Закалужская — Губернская — Калинина.
Здесь уже налажено транспортное сообщение, и отсюда легко можно добраться до центра города, аэропорта «Рощино», железнодорожного вокзала Тюмени и крупнейших ТРЦ.
Строящийся микрорайон предназначен для удовлетворения всех потребностей будущих жителей. Им скоро будут доступны детский сад, кафе, рестораны, салон красоты, центр бытовых услуг и многое другое.
Здесь при строительстве сразу подумали о машино-местах. Поэтому в «Преображенском» уже есть огромная парковка.
Рядом с микрорайоном расположен лес для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе в любое время года.
Московский тракт
Московский тракт располагается между Червишевским и Ирбитским трактами и начинается на пересечении Объездной дороги Тюмени. Часто ориентиром начала Московского тракта служит ТРЦ «Колумб».
Самое главное достоинство района — налаженная инфраструктура. Здесь работают школы, поликлиники, детские сады, магазины, Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД РФ.
Популярность Московский тракт получил благодаря настоящему буму коттеджного и дачного строительства. Сегодня Московский тракт — один из лидеров в городе по предлагаемому загородному жилью.
В этот район едет более десятка автобусов и маршрутных такси. Только через остановку «Московский тракт» проезжает четыре автобуса (2,21,39,100) и три маршрутки (57,71, 80). На них, чтобы без пробок добраться до центра города, нужно потратить не более 15 минут.
Червишевский тракт
Район Червишевского тракта — один из старейших и самых застроенных районов Тюмени. С центром города его соединяет улица Червишевский тракт и путепровод через Мориса Тореза.
Современный путепровод со спусками на все центральные улицы связывает Червишевский тракт практически со всеми районами города. До центра (ул. Республики) можно добраться всего за 5–7 минут. В то же время отсюда удобен выезд на объездную дорогу вкруг Тюмени и в сторону Московского тракта.
Добраться сюда можно на автобусах № № 41, 121, 15, 89, 86, 38, а также на маршрутных такси № № 16, 84, 71, 56, 65.
Микрорайон застроен современными высотными зданиями, на первых этажах которых размещаются многочисленные организации. Многоэтажные дома на Московском тракте потихоньку теснят частный сектор, но они, в основном, располагаются вдоль крупной транспортной артерии, не очень углубляясь от нее в район. Благодаря этому, все остановки общественного транспорта находятся в 5–6 минутах ходьбы.
Здесь работает несколько детских садов (№ 136, 39, 130, 78), а также детские сады-ясли на улицах Южная, 16 и Пархоменко, 29. Для школьников работают общеобразовательные средние школы № 69 и № 44. В районе есть институт кибернетики, информатики и связи ТИУ и Западно-Сибирский Государственный колледж.
В районе Червишевского тракта достаточно учреждений, где можно провести досуг. Книголюбы могут посетить городскую библиотеку, собаководы — кинологический центр «Собачья радость», любители восточных единоборств — записаться в Восточный клуб йоги и тхеквандо, желающие изучать иностранные языки — ходят в лингвистический Центр.
На Червишевском тракте располагается родильный дом № 3. Кроме этого здесь много аптек, салонов красоты и парикмахерских, есть швейные салоны, фотографии, нотариальные конторы, агентства по организации праздников, филиалы банков с банкоматами и обменной валютой, сыскное агентство, сауна, домашняя гостиница «Альбатрос» — словом все, что необходимо человеку для организации полноценной жизни и досуга.
Маяк
Свое название район получил благодаря магазину промышленных товаров, известному почти на весь город: здесь можно было купить и одежду, и посуду, и разные мелочи, необходимые в хозяйстве, завозили даже дефицитный товар. После развала СССР магазин какое-то время стоял закрытым, потом заработал снова, но, конечно, уже успел потерять свою громкую славу.
Большую часть района на сегодня составляет частный сектор, тем не менее, для застройщиков это перспективный район: новые дома на Маяке пользуются большим спросом. Преимуществом Маяка является близость к центру — за 10–15 минут вы можете добраться на общественном транспорте до самого центра Тюмени, либо за полчаса дойти пешком по пешеходному мосту через железнодорожные пути.
Гордость района Маяк — парк, который вырос из обычной лесополосы между железной дорогой и улицей Интернациональная.
В районе курсируют автобусы № № 41, 96, 39, 100 и маршрутки № № 52, 79, 80. Одна из насущных проблем местных жителей — это пробки. Впрочем, многих местных жителей спасает пешеходный переход через железную дорогу, давно ставший достопримечательностью района. Благодаря ему можно буквально за пять минут дойти с Маяка до Дома Обороны.
На территории Маяка расположены шесть детских садов, школа, лицей, две библиотеки, городская поликлиника № 5, для развития детей работает клуб детского творчества им. А. М. Кижеватова, дом детства и юношества «Маяк», почтовые, банковские отделения, магазины, рынок.
КПД
Достоинство КПД — это хорошо развитая социальная и транспортная инфраструктура. Недостатки — высокая загрязненность воздуха, шум машин.
Основная транспортная артерия района — это улица Республики, через остановочные комплексы которой проходит наибольшее количество автобусов и маршрутных такси.
Эта территория начинала застраиваться в 60-х годах в основном кирпичными и панельными пятиэтажками «хрущевского» и «брежневского» типа. Они по сей день составляют основу застройки района.
На КПД достаточно детских садов, школ, есть гимназия, ТИУ и Медицинский университет. Для людей, ведущих здоровый образ жизни, есть возможность посещать различные спортивные комплексы и фитнес-клубы. Провести досуг также не проблема — можно сходить в кинотеатр, посетить ДК «Строитель» или просто прогуляться с детьми по уютным скверам и паркам. Большое количество различного профиля магазинов и организаций помогает жителям решить проблему поиска необходимых товаров и услуг.
В районе работают дошкольные учреждения: школы, детские развивающие центры, спортивный комплекс «Юность», ДК «Строитель», кинотеатр «Киномакс», аптеки, поликлиники, большое количество магазинов, работает торговый центр «Привоз», рынок «Пригородный», поблизости расположен автовокзал.
Дом печати
Район расположен в границах улиц Профсоюзная — Осипенко, с севера ограничен рекой Турой от моста по ул. Челюскинцев до моста по ул. Профсоюзной. Недостатки и достоинства этого района во многом схожи с предыдущим. «Плюс» — хорошая социальная и транспортная инфраструктура, «минус» — шум машин, пробки и загрязненный воздух.
Район «Дом Печати» — один из исторических районов города, расположенных в центре. Здесь работают магазины, предлагающие товары буквально на все случаи жизни: продукты, бытовую химию, цветы, детские товары, одежду, обувь, посуду, книги и т.д. Здесь работает множество туристических компаний, агентств недвижимости, фирм, оказывающих юридические, строительные, бухгалтерские и прочие услуги.
В районе Дома Печати есть два муниципальных и два частных детских сада, школа № 15, несколько языковых центров. Кроме того, здесь находятся Тюменская государственная академия искусств и культуры, Центр подготовки и переподготовки специалистов по геологии и нефтегазодобыче, Международный институт менеджмента.
Из особо примечательных объектов района можно отметить ДК «Нефтяник», резиденцию губернатора на берегу Туры, Ильинскую церковь и женский монастырь, собственно Тюменский дом печати, где находится типография, издательства и редакции тюменских газет и журналов.
В этом районе проходит более 30 городских маршрутов. Автобусы и маршрутные такси доставят пассажиров в любую точку города. Особенно удобно отсюда добираться в заречную часть города: два моста — по ул. Челюскинцев и по ул. Профсоюзной позволят доехать туда буквально за несколько минут.
Этот район отличается обилием кирпичных домов, построенных по индивидуальному проекту.
Дом Обороны
Дом Обороны — одна из самых обжитых территорий областного центра, как с исторической, так и современной точки зрения. Улицы, застроенные высотными домами, прекрасно уживаются с аккуратными улочками частного сектора.
Любимое место отдыха горожан — парк имени Оловянникова. Зимой здесь можно покататься на лыжах и коньках, летом — погулять по аллеям в березовой роще, и в любое время года — снять домик для семейного или корпоративного отдыха.
Особенно удобен этот район для семей с детьми. Здесь много детских садов и школ.
Здесь много образовательных и медицинских учреждений.
В районе Дома Обороны работают такие торговые центры как «Мальвинка», «Орхидея», «Турана» и «На Ямской». Впрочем, мелкие продуктовые магазины, гастрономы и павильоны встречаются на каждом шагу.
Здесь проложены более 20 маршрутов общественного транспорта — как автобусов, так и маршрутных такси, которые курсируют в различные районы города. До центра добраться можно легко и быстро. Здесь, не смотря на наличие крупных транспортных магистралей (улицы Полевая, Ямская), практически не бывает пробок. Дело в том, что удобные транспортные развязки выводят автомашины на окружную (Северный обход вокруг Тюмени), недавно построенную дорогу, а также на магистраль, ведущую в аэропорт «Рощино». Уместно сказать, что по окружной дороге, вы в считанные минуты доберетесь до любого района областного центра.
Здесь соседствуют новые и старые дома — частный сектор, в том числе и коттеджи, двухэтажные бараки, «хрущевки», «брежневки», «ленпроект». Активно строится и новостройки — это жилые комплексы «Олимпия», «Акварель», «Ямская — Болотникова», «Жуков», жилой дом по ул. Бабарынка, а также таунхаусы «Уютный квартал», «Семья» и таунхаусы на оз. Цимлянское.
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