Обзор районов Тюмени: Центр и микрорайоны

Здесь проложены более 20 маршрутов общественного транспорта — как автобусов, так и маршрутных такси, которые курсируют в различные районы города. До центра добраться можно легко и быстро. Здесь, не смотря на наличие крупных транспортных магистралей (улицы Полевая, Ямская), практически не бывает пробок. Дело в том, что удобные транспортные развязки выводят автомашины на окружную (Северный обход вокруг Тюмени), недавно построенную дорогу, а также на магистраль, ведущую в аэропорт «Рощино». Уместно сказать, что по окружной дороге, вы в считанные минуты доберетесь до любого района областного центра.