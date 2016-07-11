Акция #яНеБоюсьСказать: нужно ли делиться историями о насилии?

Ну и все-таки одну историю я расскажу. Однажды, когда я стопила одна на южной трассе, мне остановился какой-то полноватый мужичок. Согласился подвезти без лишних вопросов, но трогаться почему-то мешкал. Наконец, выдавил нерешительно: „Я тебя довезу, а ты за это мне отсосешь“. Я, охренев, сказала, что этот вариант даже не рассматривается. Почему-то не вышла из машины сразу. Мы немного попрепирались, и в конце концов этот мужчина выдал: „Тогда лучше выходи, а если поедем, я за себя не ручаюсь“. Я вышла и не трясущихся коленках пошла воссоединяться с парой, с которой мы только что разделились, пытаясь уехать с мертвой точки. На самом деле, это буквально иллюстрация полушуток про насильников типа „Если вы поняли, что собираетесь изнасиловать женщину, почему вы не закричали и не позвали на помощь?“. Этот чувак оказался идеальным маньяком. Мне повезло, я ему даже благодарна за честность. Но если бы меня изнасиловали — значило бы это, что я сама виновата? Что нефиг ездить в одиночку? Что нужно отрезать себе грудь, изуродовать лицо и зашить все дырки, чтобы ненароком никого не соблазнить? Нет. Это значило бы только то, что встреченный мною мужчина чувак оказался подонком.