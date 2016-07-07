С начала года утонули 11 человек, а на диких пляжах продолжают купаться

Сотрудники экстренных служб бьют тревогу — с начала купального сезона в водоемах Тюменской области утонули 11 человек. Несмотря на предупреждения, люди продолжают купаться в местах, где это запрещено. Так, например, на Утином пруду в Тюмени даже в будние и не самые погожие дни в воде есть несколько человек. Что же будет в выходные, которые обещают быть жаркими.
Четверг, на улице довольно тепло, но начинает накрапывать дождь. Отдыхающим на берегу Утиного пруда тюменцам и это нипочем. Дети и несколько взрослых остаются в воде. На сотрудников ГИМС, которые приехали к водоему с рейдом, и журналистов огрызаются: мол, не снимайте тут, другим указывайте, что делать, а нас в покое оставьте. «И вообще мы не знали, что купаться тут нельзя, нигде же не написано», — говорит женщина, которая вышла из воды и вывела на берег своих малышей, только увидев телекамеру.
Запрещающую купание табличку не видят или попросту игнорируют многие. В солнечные дни в воде — пара-тройка десятков человек от мала до велика.
«Я в этом году раз пять уже купался — нормально, вода теплая и чистая, не хуже, чем из-под крана идет. На дно тоже жалоб нет — ни на что не натыкался, только вот травы много», — говорит прогуливающийся по берегу пруда пенсионер.
Однако специалисты настаивают: купаться в Утином пруду, равно как и на других неофициальных пляжах, не стоит, это может привести к трагическим последствиям.
«Водные объекты, где запрещено купание, не обследуются водолазами, там не берется анализ воды. Дно Утиного в этом году даже не чистилось. Отдыхающие подвергают себя риску — можно напороться на что угодно, пораниться. Кроме того, в воде может всякое произойти — переохлаждение, судорога, человек начнет тонуть, а вытащить его будет некому, поскольку спасателей нет», — говорит госинспектор тюменского отделения ГИМС регионального управления МЧС России Владимир Рожков.
Представители инспекции не могут вытащить из воды каждого купальщика, однако профилактические рейды у водоемов проводятся ежедневно. С детьми и их родителями проводят беседы: инспекторы рассказывают, почему опасно купаться там, где стоит запрещающая табличка.
К профилактической работе присоединились и сотрудники полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних выезжают на дикие пляжи и беседуют с родителями, призывая их во время отдыха не оставлять детей без присмотра, а еще лучше — вообще отказаться от купания в водоемах, где это официально не разрешено.
«В случае нарушения в первый раз ограничиваются предупреждением, а при повторном — полицейские могут выписать протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сумму штрафа в этом случае определяет комиссия по делам несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюмени.
Там уточнили, что уже составлено несколько административных протоколов по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Так, в зоне отдыха Заречных микрорайонов инспектор ПДН отдела полиции № 6 обнаружила восьмилетнего ребенка, который гулял и купался без сопровождения взрослых. Дома мальчик сказал бабушке, что пошел гулять во двор. В отношении матери ребенка составлен административный протокол. Еще трое 12-летних подростков, которые также гуляли у воды, были доставлены в отдел полиции. С ними провели профилактические беседы.
Как рассказали в ведомстве корреспонденту Nashgorod.ru, к районам популярных мест отдыха также приближены маршруты патрулирования экипажей ППС. Выводить людей из воды полицейские не будут, однако если возникнет какая-то опасная или криминальна ситуация, смогут прийти на помощь.
Отметим, что с начала купального сезона в водоемах Тюменской области утонули 11 человек, в том числе, несколько несовершеннолетних. Некоторые из трагических историй вызвали резонанс — например, гибель девочки на озере Липовом и подростка в водоеме в районе улицы Одесской.