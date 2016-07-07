С начала года утонули 11 человек, а на диких пляжах продолжают купаться

Четверг, на улице довольно тепло, но начинает накрапывать дождь. Отдыхающим на берегу Утиного пруда тюменцам и это нипочем. Дети и несколько взрослых остаются в воде. На сотрудников ГИМС, которые приехали к водоему с рейдом, и журналистов огрызаются: мол, не снимайте тут, другим указывайте, что делать, а нас в покое оставьте. «И вообще мы не знали, что купаться тут нельзя, нигде же не написано», — говорит женщина, которая вышла из воды и вывела на берег своих малышей, только увидев телекамеру.