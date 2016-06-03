Поели и сбежали: рестораторы в соцсетях жалуются на клиентов-«кидал»

Так, на днях представительница одного из заведений Тюмени сделала в одном из популярных сообществ в соцсети «ВКонтакте» запись о посетителях, которые ушли, не заплатив. Свой пост девушка сопроводила изображением с камеры видеонаблюдения. Она взывает к совести клиентов-халявщиков: «Эти представительные мужчины 29 мая этого года в ресторане покушали и попили на 5 тысяч рублей, после чего сбежали, не расплатившись. Чтобы вы понимали: платить за них будет девушка-официант, которая воспитывает одна ребенка, и заработная плата которой не позволяет угощать вот таких внешне презентабельных господ. Надеюсь, у мужчин проснется совесть и они расплатятся».
Буквально через день в той же группе появилась еще одна запись от той же девушки: «Для понимания вопроса об ежедневных убытках, которые терпит тюменский общепит, выкладываю фото очередных героев и их подруг в форме работников РЖД, которые также после обильного возлияния на сумму, превышающую среднемесячную пенсию по старости, не пожелали заплатить, а предпочли сбежать, предварительно предупредив официанта «мы покурить и вернемся».
Что интересно, общественное порицание и выложенные в соцсетях изображения повлияли на клиентов-«кидал». Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru Лия П., оставившая записи в соцсети, они принесли свои извинения и вернули деньги, попросив удалить все посты в интернете.
Отметим, что Лия П. также подняла в социальных сетях проблему отказа в возбуждении уголовных дел в отношении таких нерадивых посетителей. Она в сеть выложила скриншоты отказных материалов по трем случаям.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области пояснили, почему рестораторам могут отказать в возбуждении уголовного в отношении клиентов-халявщиков. Так, если сумма причиненного ущерба меньше тысячи рублей на человека (если, скажем, компания из пяти человек сбежала, не заплатив 5 тысяч рублей, — это тот же случай), то случай может быть квалифицирован по КоАП РФ как мелкое хищение. За него грозит наказание в виде штрафа или административного ареста на 15 суток. В полиции отметили, что в подобных случаях сложно доказать преступный умысел у человека, который не заплатил по счету. В любом случае рестораторам, столкнувшимся с подобных поведением клиентов, нужно вызвать полицию, чтобы сотрудники полиции зарегистрировали происшествие и провели по нему проверку.
С клиентами-«кидалами» рано или поздно сталкиваются практически все заведения. Одни рестораторы усиливает охрану, давая поручение следить за всеми, кто выходит из помещения. Другие надеются на сознательность и честность посетителей.
«Не скажу, что такие случаи бывают очень часто, но это и не столь редкое явление. Случаи, когда клиенты уходят, не заплатив по счету, бывают один-два раза в месяц — это точно. Так, за 2015 год было получено более 30 отказанных материалов от полиции, а это значит, что мы обращались в правоохранительные органы минимум 30 раз. Но у нас не одна точка, мы — сетевой общепит. Кому приходится платить в таких случаях? Удержания с официанта, не скрою, конечно, бывают, но редко, как правило, если коллектив дружный и сумма незначительна, то она возмещается из чаевых работников», — рассказали Nashgorod.ru в одной из ресторанных сетей Тюмени.