Поели и сбежали: рестораторы в соцсетях жалуются на клиентов-«кидал»

«Не скажу, что такие случаи бывают очень часто, но это и не столь редкое явление. Случаи, когда клиенты уходят, не заплатив по счету, бывают один-два раза в месяц — это точно. Так, за 2015 год было получено более 30 отказанных материалов от полиции, а это значит, что мы обращались в правоохранительные органы минимум 30 раз. Но у нас не одна точка, мы — сетевой общепит. Кому приходится платить в таких случаях? Удержания с официанта, не скрою, конечно, бывают, но редко, как правило, если коллектив дружный и сумма незначительна, то она возмещается из чаевых работников», — рассказали Nashgorod.ru в одной из ресторанных сетей Тюмени.