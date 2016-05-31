День защиты детей в Тюмени: гид по событиям

Программа «Тюмень — город детства» начнется в 13 часов в сквере Изыскателей (ул. Республики, 213). Детей ждут веселые загадки, викторины для самых сообразительных, мастер-класс по изготовлению сувениров с праздничной символикой и салют из воздушных шаров. А уже в 15 часов Дом культуры «Поиск» с праздничной программой «Детство — это я и ты!» развернется на Спортивном корте (ул. Вербная). Спортивные игры и состязания, летний рисунок на асфальте и веселая дискотека в программе праздника.