День защиты детей в Тюмени: гид по событиям

В Тюменском театре кукол 1 июня будут проходить игровые программы, подготовленные вместе с МЧС. Мальчишки и девчонки поучаствуют в мастер-классах от инструкторов МЧС на настоящих пожарных машинах; спортивно-игровом шоу «Юный спасатель»; пообщаются с ростовыми куклами и поиграют, а также посмотрят концерт лауреатов конкурса «Волшебные ступеньки — 2016». Начало программ — в 9:55 и 11:55. Также 1 июня пройдет премьера спектакля «Гадкий утенок» в 10:00, 12:00.
День защиты детей от плохого настроения устроит на Цветном бульваре «Городской парк культуры и отдыха». Дети смогут 1 июня с 10 до 15 часов бесплатно прокатиться на аттракционах «Орбита» (от 10 лет), «Веселый пони», «Бабочки (от 3 до 8 лет)».
В 12 часов на Цветном бульваре всех юных горожан ждут на праздничную программу «Весь мир подарим детям». Выступят студия эстрадного вокала «Голоса Тюмени», вокальные группы «Веселый Ералаш» и «Карандаши», хореографическая студия «Грация», а также танцевальная группа «Танц-микс», театр моды «Клеопатра», клуб эстрадного творчества «Созвездие», а также театр танца «Акварель», хореографический ансамбль «ASTRA». Не забудьте поразить жюри в конкурсе рисунков на асфальте, веселых стартах, знании правил дорожного движения. Также запланированы аквагрим, мастер-класс по технике быстрого рисования, консультация специалистов по подбору детских товаров, познавательные викторины.
Работа интерактивных площадок, розыгрыш подарков, ростовые куклы-аниматоры, арт-объект, музыкальный концерт, детский фудкорт, запуск 1500 воздушных шаров — все это запланировано в программе «Самого лучшего праздника», который начнется в 19 часов на Цветном бульваре.
Кафе «Франсуа» ко Дню защиты детей приготовит интереснейшее развлекательное песочное шоу, позовет веселых аниматоров, устроит увлекательные игры и угостит сладкой ватой. Начало в 17 часов, песочное шоу стартует в 19 часов.
В ресторане «АРТиШОК» 1 июня пройдет «Ярмарка талантов». Гостей ждут мастер-классы по кулинарии, рукоделию и танцу, дискотека, игровая программа, новое шоу «Сумасшедшего профессора Николя». Приходите в «Артишок», покажите свой талант и получите приз. Начало в 17 часов.
В кафе «Бухара» 1 июня будут угощать бесплатным мороженым, разыгрывать билеты в кино, показывать шоу с любимыми героями. Начало программ в 12 и 18 часов.
1 июня Стоматологическая поликлиника № 3 проводит День семейной стоматологии. Дети и их родители, бабушки и дедушки смогут бесплатно попасть на прием к стоматологу-гигиенисту. Маленьких пациентов и их родителей ждет праздничная программа, конкурсы, призы, беспроигрышная лотерея, где можно выиграть стоматологические услуги.
Мастер-класс «Магия мыльных пузырей» пройдет 1 июня в 11 часов. В программе шоу мыльных пузырей, а также мыльные опыты, которые раскроют детские таланты. Так, будут раскрыты секреты квадратного мыльного пузыря, дымного пузыря и пузыря-проказника. Более подробная информация — в группе https://vk.com/event120698820.
На бульваре Шаимский (мкр. Ватутина) в 10 часов развернется театрализованное уличное представление от ДКиТ «Торфяник». Знания сказок, музыкальный талант и эрудиция юных участников помогут открыть дверь в страну чудес. Выступят студия эстрадного вокала «Престиж», театральная студия «Экспромт», эстрадно-цирковая студия «Сказочный мир», цирк-студия «Жар-птица». На протяжении всего праздника будут работать интерактивные площадки. Гостей праздника ждут сладкие призы.
В 10:30 стартует программа «Новый Мыс — поет на бис», которая состоится на площади у ДК «Водник» (ул. Судоремонтная, 1а). А в 15:30 жители Утешево (площадь по ул. Утешевская, 23) и близлежащих районов смогут принять участие в праздничной программе «Здравствуй, лето». Гостей мероприятий порадуют веселые ведущие, ростовые куклы, творческие номера от вокальной студии «Новая звезда», ансамбля эстрадной песни «Вдохновение» и хореографического ансамбля «Настенька», а так же тематические конкурсы, а также приятные сюрпризы.
1 июня центр «Семья» приглашает всех на праздник «В поисках детства», который состоится по адресу: ул. Ермака, 1а. Начало в 11 часов. В программе — театрализованное шоу с музыкальными номерами, увлекательные мастер-классы, аквагрим, детская игровая площадка, веселые старты и многое другое. Сладкий стол и отличное настроение гарантированы каждому участнику мероприятия.
Гостей семейного праздника в 11 часов на бульваре им. Анатолия Косухина ожидают конкурсы, в которых определится самая спортивная, творческая, музыкальная, креативная, танцевальная семья. На площади дома культуры «Поиск» (ул. Александра Пушкина 10) в 11 часов откроется праздничная программа «Секреты солнечного лета»: концертные номера от творческих коллективов, рисунки на асфальте, работа интерактивных площадок, песенный конкурс.
В сквере «Казачьи луга» (ул. Домостроителей, 18) в 11 часов начнется фестиваль детской актёрской песни «Привет, артист».
В сквере Пограничников (ул. Пограничников, 1) пройдет «Детский Сабантуй», начало в 11 часов. Здесь выступят детские коллективы центра «Этнос», будут организованы традиционные национальные игры «Бег в мешках», «Разбей горшок», «Перетягивание каната» и др.
Дом культуры «Орфей» приглашает на праздничные программы в 11:30 (уличная площадь ДК, ул. С. Шахлина, 20) и в 15:30 (уличная площадь ДК, ул. 70 лет Октября, 5в). Тюменцы увидят театрализованное представление, смогут поиграть, попробовать силы в конкурсах и викторинах, выиграть приз.
Детская школа искусств «Гармония» (пр. Заречный, 4а) в 11:30 ждет маленьких художников на конкурс рисунков на асфальте «Я нарисую счастье».
В 12 часов на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24) ребят и взрослых ждут театрализованное уличное представление, номера от творческих коллективов — вокальных, танцевальных, цирковых. Вместе с танцевальной командой «E-on» гости праздника станут участниками флэшмоба. Для самых веселых и любознательных пройдет игровая программа. Это веселые викторины, творческие конкурсы, дружеские соревнования. Всех участников ждут сладкие призы. В конце запустят воздушные шарики в небо.
Программа «Тюмень — город детства» начнется в 13 часов в сквере Изыскателей (ул. Республики, 213). Детей ждут веселые загадки, викторины для самых сообразительных, мастер-класс по изготовлению сувениров с праздничной символикой и салют из воздушных шаров. А уже в 15 часов Дом культуры «Поиск» с праздничной программой «Детство — это я и ты!» развернется на Спортивном корте (ул. Вербная). Спортивные игры и состязания, летний рисунок на асфальте и веселая дискотека в программе праздника.
Центр культуры и искусств «Современник» приглашает всех желающих посетить театрализованное представление «Летних красок фейерверк» в 17 часов на открытой площадке центра (ул. Олимпийская, 9). Танцы от сказочных персонажей, конкурсы и викторины ждут гостей праздника.
В ресторане «Ткемале» 1 июня с 12 до 15 часов детей будут угощать сладкой ватой.
Если вы знаете о других мероприятиях 1 июня, добавляйте информацию в комментариях.