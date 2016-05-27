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Тюменцы ищут автоледи, изувечившую две машины на стоянке

27 мая 2016, 13:44
Неприятный сюрприз с утра ожидал жителей Тюмени, живущих в доме № 106 по улице Депутатской. Пока горожане спали, их иномарки, стоявшие на парковке во дворе, повредил неизвестный водитель.

О произошедшем инциденте накануне рассказал в социальных сетях тюменец Алексей. В результате аварии, случившейся в ночное время, Toyota горожанина лишилась переднего бампера. На дорогой иномарке повреждены также и другие детали: решетка радиатора, фары, крылья.

«Около двух часов ночи у меня сработала сигнализация, но я не обратил на это внимания. Последствия я увидел уже утром, когда вышел из дома. По приблизительным расчетам, ремонт обойдется не меньше чем в 60 тысяч рублей», — пояснил Алексей журналистам NashGorod.ru

По словам автовладельца, соседи заметили, как в его иномарку ночью врезалась золотистая Honda Fit, за рулем которой находилась девушка. Вероятно, автоледи находилась в нетрезвом состоянии. После столкновения девушка некоторое время постояла на места аварии, а затем скрылась с места ДТП.

Кроме принадлежащей Алексею машины от столкновения пострадал припаркованный рядом Hyundai — корейская легковушка получила повреждения бампера.

Пострадавшие тюменцы ищут свидетелей происшествия.

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