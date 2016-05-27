Тюменцы ищут автоледи, изувечившую две машины на стоянке

«Около двух часов ночи у меня сработала сигнализация, но я не обратил на это внимания. Последствия я увидел уже утром, когда вышел из дома. По приблизительным расчетам, ремонт обойдется не меньше чем в 60 тысяч рублей», — пояснил Алексей журналистам NashGorod.ru