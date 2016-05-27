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Тюменцев приглашают на экскурсию в роддом

27 мая 2016, 08:42
День открытых дверей пройдет 4 июня в трех родильных домах Тюмени. Для будущих родителей это замечательная возможность побольше узнать о процессе родов, познакомиться с медперсоналом и заранее определиться с выбором учреждения, где появится на свет их малыш.
Сюжет
Тюмень

Как рассказали в медицинском информационно-аналитическом центре, во время экскурсии будущим мамам и папам покажут работу приемного отделения, родильного блока и послеродовой палаты, а также расскажут, каким оборудованием он оснащен и какую медицинскую помощь готов оказывать. А высококвалифицированные специалисты ответят на вопросы о «партнерских» родах, современных методах обезболивания и об особенностях периода новорожденности.

Предварительная запись на данное мероприятие обязательна.

— ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2» (ул. Холодильная, 57) с 11.00 до 14.00, телефон для записи: 8 (3452) 50-55-37;

— ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» (ул. Баумана, 31) с 09.00 до 12.00, телефон для записи: 8 (3452) 24-94-44;

— ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (ул. Энергетиков, 26) с 11.00 до 14.00, телефон для записи: 8 (3452) 40-97-66, 20-86-68.

#Новости#Роддома#Тюмень#Таня#Общество
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