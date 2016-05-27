Тюменцев приглашают на экскурсию в роддом

Как рассказали в медицинском информационно-аналитическом центре, во время экскурсии будущим мамам и папам покажут работу приемного отделения, родильного блока и послеродовой палаты, а также расскажут, каким оборудованием он оснащен и какую медицинскую помощь готов оказывать. А высококвалифицированные специалисты ответят на вопросы о «партнерских» родах, современных методах обезболивания и об особенностях периода новорожденности.