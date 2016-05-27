Тюменцам предложат леденцы в виде чиновников и со вкусом красной икры

Напомним, Тюмень готовится к масштабной битве красками. В Индии уже приготовили для нее 4 тонны настоящей разноцветной краски. Ожидается более 10 тысяч участников, музыкальный нон-стоп от московских и местных звезд, гигантская картина, нарисованная художниками с помощью разноцветных людей, а также международная ярмарка, где можно будет найти этнические товары со всего света и попробовать национальную индийскую кухню. В процессе праздника будет организовано не менее пяти выбросов краски в воздух, а также водная баталия с использованием водяных пистолетов.