Тюменцам предложат леденцы в виде чиновников и со вкусом красной икры

«Мы планируем показать жителям Тюмени около ста видов леденцов. Каждый из них имеет свой особенный вкус, а также особое предназначение. К примеру, есть леденцы для любителей селфи, есть для фотосессий, а есть те, которые неформально принято дарить офисным работникам или политикам»,- рассказывают организаторы сладкой выставки.
Среди необычных леденцов можно будет найти настоящие японские леденцы со вкусом красной икры. Кроме этого, на ярмарке будут представлены сладости на деревянной палочке с редкими вкусами: клубники в шампанском, фейхоа, рождественской выпечки, мяты и многие другие.
Любители истории смогут попробовать петушки и другие леденцы из патоки. Именно такие ели раньше дети, когда еще не было такого большого разнообразия конфет.
Напомним, Тюмень готовится к масштабной битве красками. В Индии уже приготовили для нее 4 тонны настоящей разноцветной краски. Ожидается более 10 тысяч участников, музыкальный нон-стоп от московских и местных звезд, гигантская картина, нарисованная художниками с помощью разноцветных людей, а также международная ярмарка, где можно будет найти этнические товары со всего света и попробовать национальную индийскую кухню. В процессе праздника будет организовано не менее пяти выбросов краски в воздух, а также водная баталия с использованием водяных пистолетов.
Холи в Тюмени состоится 18 июня на стадионе «Локомотив».