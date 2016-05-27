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Тюменцам предложат леденцы в виде чиновников и со вкусом красной икры

27 мая 2016, 12:06
В Тюмени откроют музей леденцов под открытым небом. Во время фестиваля красок «Холи», который состоится 18 июня на стадионе «Локомотив», все желающие смогут увидеть сладкие экспонаты со всего мира. Среди них будут леденцы в виде мультяшных персонажей, ярких фруктов, чиновников, динозавров, машин и других форм.
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Тюмень

«Мы планируем показать жителям Тюмени около ста видов леденцов. Каждый из них имеет свой особенный вкус, а также особое предназначение. К примеру, есть леденцы для любителей селфи, есть для фотосессий, а есть те, которые неформально принято дарить офисным работникам или политикам»,- рассказывают организаторы сладкой выставки.

Среди необычных леденцов можно будет найти настоящие японские леденцы со вкусом красной икры. Кроме этого, на ярмарке будут представлены сладости на деревянной палочке с редкими вкусами: клубники в шампанском, фейхоа, рождественской выпечки, мяты и многие другие.

Любители истории смогут попробовать петушки и другие леденцы из патоки. Именно такие ели раньше дети, когда еще не было такого большого разнообразия конфет.

Напомним, Тюмень готовится к масштабной битве красками. В Индии уже приготовили для нее 4 тонны настоящей разноцветной краски. Ожидается более 10 тысяч участников, музыкальный нон-стоп от московских и местных звезд, гигантская картина, нарисованная художниками с помощью разноцветных людей, а также международная ярмарка, где можно будет найти этнические товары со всего света и попробовать национальную индийскую кухню. В процессе праздника будет организовано не менее пяти выбросов краски в воздух, а также водная баталия с использованием водяных пистолетов.

Холи в Тюмени состоится 18 июня на стадионе «Локомотив».

#Новости#Фестиваль красок Холи#Фестивали#Тюмень#Ирина#Культура
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