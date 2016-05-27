Попытка дать взятку инспектору обернулась крупным штрафом

Как сообщает источник в прокуратуре, Николаю грозил штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Не желая нести ответственность, водитель предложил полицейскому «альтернативное решение». Мужчина достал из кармана деньги и положил их на панель патрульной машины. Откупиться от инспекторов у нарушителя не получилось — сотрудники полиции отказались от предложенной суммы и доставили взяткодателя в следственный комитет.