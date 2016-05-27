Попытка дать взятку инспектору обернулась крупным штрафом

Напомним, житель Югры Николай И. был задержан 19 апреля на 377-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Двигаясь в северном направлении, мужчина нарушил ПДД — выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен», проступок заметил дежуривший на данном участке дороги наряд ДПС.
Как сообщает источник в прокуратуре, Николаю грозил штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Не желая нести ответственность, водитель предложил полицейскому «альтернативное решение». Мужчина достал из кармана деньги и положил их на панель патрульной машины. Откупиться от инспекторов у нарушителя не получилось — сотрудники полиции отказались от предложенной суммы и доставили взяткодателя в следственный комитет.
В ходе состоявшего вчера, 26 мая, заседания суд признал Николая И. виновным по статье 291 УК РФ с оговоркой по части 3 статьи 30 (покушение на дачу взятки). Учитывая обстоятельства дела, а также то, что преступление не было доведено до конца, мужчину не стали лишать свободы. В качестве наказания Николай заплатит штраф в 35-кратном размере взятки — 105 000 рублей.