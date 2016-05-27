Перекресток Молодежной и Самарцева временно закроют

Общественный транспорт пойдет в объезд улицы Молодежной по ближайшим улицам. Маршруты № 15 и № 151 будут следовать по Червишевскому тракту до улицы Ставропольской, а далее по Самарцева и Салехардской до улицы Николая Чаплина. В схемы маршрутов будет включен временный остановочный пункт в районе дома № 141 по ул. Самарцева. Маршруты под номерами 5, 57, 59, 65, 76, 79 поедут по Червишевскому тракту, Самарцева и улице Демьяна Бедного.