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Перекресток Молодежной и Самарцева временно закроют

27 мая 2016, 11:23
Завтра, 28 мая, в городе Тюмени временно ограничат движение транспортных средств на пересечении улиц Самарцева и Молодежной.

В субботу, 28 мая, в городе Тюмени временно ограничат движение транспортных средств на пересечении улиц Самарцева и Молодежной.

Как сообщает МКУ «Тюменьгортранс», ограничение, связанное с проведением плановых работ, продлится до 2 июня.

Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Общественный транспорт пойдет в объезд улицы Молодежной по ближайшим улицам. Маршруты № 15 и № 151 будут следовать по Червишевскому тракту до улицы Ставропольской, а далее по Самарцева и Салехардской до улицы Николая Чаплина. В схемы маршрутов будет включен временный остановочный пункт в районе дома № 141 по ул. Самарцева. Маршруты под номерами 5, 57, 59, 65, 76, 79 поедут по Червишевскому тракту, Самарцева и улице Демьяна Бедного.

#Новости#Тюменьгортранс#Ограничение движения#Транспорт#Евгений#Общество
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