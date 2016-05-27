ЧП на батуте: возбуждено уголовное дело

Как сообщалось ранее, 21 мая на батуте, установленном на бульваре имени Косухина на Войновке, произошло происшествие с участием детей: одна из конструкций в виде башни частично сдулась, накрыв ребятишек. К счастью, серьезных травм никто не получил. По данному факту прокуратурой Ленинского округа Тюмени была проведена проверка. Оказалось, что батут под названием «Кот» был размешен на бульваре с нарушением закона и без согласования с органами местного самоуправления.
«Прокуратура округа посчитала, что для выяснения всех обстоятельств происшествия необходимо возбудить уголовное дело по дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В связи с этим прокуратура 26 мая направила материалы проверки в следственный отдел по Ленинскому округу Тюмени следственного управления СКР по Тюменской области, к компетенции которого относится принятие решения о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
26 мая уголовное дело было возбуждено. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Ленинского округа Тюмени. Отметим, что санкция ч.1 ст. 238 УК РФ предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.
Напомним, что после происшествия на Войновке прокуратура объявила о начале проверки надувных аттракционов.