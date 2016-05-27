ЧП на батуте: возбуждено уголовное дело

Как сообщалось ранее, 21 мая на батуте, установленном на бульваре имени Косухина на Войновке, произошло происшествие с участием детей: одна из конструкций в виде башни частично сдулась, накрыв ребятишек. К счастью, серьезных травм никто не получил. По данному факту прокуратурой Ленинского округа Тюмени была проведена проверка. Оказалось, что батут под названием «Кот» был размешен на бульваре с нарушением закона и без согласования с органами местного самоуправления.