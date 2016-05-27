«Алиса в Зазеркалье»: путешествие во времени без границ

Шесть с половиной лет прошло с тех пор, как на экраны кинотеатров страны вышел фильм «Алиса в стране чудес». Картина пользовалась огромным успехом и пришлась по вкусу не только детям, но и взрослым. Как правило, вторая часть не повторяет успех первой, но этот фильм — удачное исключение из правил. Тем, кто оценил первую часть, наверняка оценят и вторую. Корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru побывал в кинотеатре «Киномакс» на первом показе «Алисы в зазеркалье».