«Алиса в Зазеркалье»: путешествие во времени без границ

«Все чудливей и странноватей…»
Проходит три года после победы Алисы над Бармаглотом. Алиса Кингсли проводит это время, путешествуя в открытом море. После долгого отсутствия девушка возвращается в Лондон, и тут же отправляется в волшебное зазеркалье.
Оказавшись по ту сторону реальности, Алиса отмечает, что вокруг стало «всё чудливей и странноватей» и смахивает со стола Шалтая-Болтая, разбив его на осколки. На этом пересечения с Льюисом Кэрроллом заканчиваются, и начинается, как и в прошлый раз, совершенно самостоятельная история, заимствующая у классики только название и героев.
Для того, чтобы предотвратить переход Шляпника на сторону врага, белая королева Мирана отправляет Алису на поиски Хроносферы, которая управляет временем. Несмотря на все предстоящие опасности и предостережения друзей, Алиса решается на отважное путешествие во времени. Ну а в прошлом ее ждут встречи друзей и врагов в разные моменты их жизни. Героиня пускается в опасную гонку, чтобы спасти Шляпника, пока не вышел срок…
Навстречу старым друзьям и новым приключениям
Фильм «Алиса в Зазеркалье», как и предыдущую часть приключений любознательной девушки, создали в формате 3D, что существенно подняло шансы картины на успех. Так перемещения Алисы в пространстве и времени кажутся еще более захватывающими, а жители чудесной страны — забавными.
В «Алисе в зазеркалье» мы встречаем наших любимых персонажей: Шляпника, кролика, мартовского зайца, мышь Соню, Белую и Красную Королеву… Авторы и сценаристы картины сохранили главную идею классического произведения Льюиса Кэррола, хотя не обошлось без новшеств. Появляется Время, которое сыграл экстравагантный Саша Барон Коэн.
Голова Красной Королевы (Хелена Бонэм Картер) после первой части, кажется, еще подросла, а Шляпник (Джонни Депп) в этот раз активно меняет оперение, окрашиваясь в оттенки ядовитых цветов. Во второй части истории про смелую Алису, раскроют несколько тайн прошлого, например, как началась вражда Красной и Белой Королевы, причину чаепития безумцев и т. д.
Список исполнителей главных ролей остался тем же: Миа Васиковска, Хелена Бонем Картер, Джонни Депп, Энн Хэтэуэй и другие…
Музыкальное сопровождение и прорисовка сказочного мира в фильме — продуманы до мелочей.
Смотрят все
Несмотря на то, что фильм «Алиса в Зазеркалье» маркирован возрастным ограничением 12+, на премьере было много детей. У режиссера получилось создать картину, которая придется по вкусу абсолютно всем. Ведь в ней учат не отчаиваться и не отпускать руки, а идти вперед и обязательно верить в себя.