В Ямальском микрорайоне мужчина выпал из окна 17 этажа

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе УМВД России по Тюмени, сообщение о трупе на козырьке подъезда дома по улице Николая Ростовцева поступило в отдел полиции № 1 25 мая в 17.25. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, тюменец 1988 года рождения покончил с собой, выпрыгнув из окна с высоты 17 этажа.