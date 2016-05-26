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В Ямальском микрорайоне мужчина выпал из окна 17 этажа

26 мая 2016, 15:13
В Ямальском микрорайоне в Тюмени произошел трагический случай. Мужчина упал на козырек подъезда с высоты 17 этажа. По предварительным данным, он покончил с собой.
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Тюмень

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе УМВД России по Тюмени, сообщение о трупе на козырьке подъезда дома по улице Николая Ростовцева поступило в отдел полиции № 1 25 мая в 17.25. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, тюменец 1988 года рождения покончил с собой, выпрыгнув из окна с высоты 17 этажа.

Собранные полицией на месте происшествия материалы будут переданы в следственное управление.

Напомним, что в этом году это уже не первый трагический случай, связанный с падением из окна. 4 апреля разбилась оставшаяся без присмотра девочка. В ночь на 1 апреля на улице Николая Семенова выпал из окна 30-летний мужчина. Пострадавший скончался на месте. Не выжил и пожилой мужчина после падения с балкона на улице Минской. Мужчины, выпавшие из окон на Лесобазе и на улице Муравленко, остались в живых. Еще один случай, вызвавший резонанс, произошел в Тобольске. Там погибли молодой человек и девушка.

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