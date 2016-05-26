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В Тюмени может появиться платная автодорога

26 мая 2016, 13:26
В городе Тюмени может появиться платный участок автодороги. По информации главного управления строительства Тюменской области, платить за проезд автомобилистам придется за проезд по последнему участку восточного обхода города, который соединит старо-тобольский тракт с объездной дорогой.

В городе Тюмени может появиться платный участок автодороги. По информации главного управления строительства (ГУС) Тюменской области, платить автомобилистам придется за проезд по последнему участку восточного обхода города, который соединит старо-тобольский тракт с объездной дорогой.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель начальника ГУС Андрей Чистяков, в настоящее время рассматривается возможность государственно-частного партнерства в области строительства дорог. «В рамках сотрудничества в Тюмени может появиться участок платной дороги. Мы рассматриваем для этих целей несколько объектов, но первым и наиболее проработанным является 4-ый пусковой комплекс восточного обхода», — пояснил руководитель.

Сроки начала строительства платного участка пока неизвестны. По словам Андрея Чистякова, в случае, если удастся найти необходимые денежные средства и привлечь субсидии, приступить к реализации планов удастся в конце 2017 — начале 2018 года. Сами строительно-монтажные работы по расчетам ГУС займут порядка двух лет.

Андрей Чистяков также отметил, что при реализации проекта будет применяться инновационная технология Free flow, позволяющая машинам оплачивать проезд без остановок в пунктах оплаты. «Система будет фиксировать госномера машин, а водитель будет оплачивать проезд уже по факту», — пояснил он.

#Новости#Дорожное строительство#Платные дороги#Транспорт#Евгений#Общество
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