В Тюмени может появиться платная автодорога

В городе Тюмени может появиться платный участок автодороги. По информации главного управления строительства (ГУС) Тюменской области, платить автомобилистам придется за проезд по последнему участку восточного обхода города, который соединит старо-тобольский тракт с объездной дорогой.
Как рассказал на пресс-конференции заместитель начальника ГУС Андрей Чистяков, в настоящее время рассматривается возможность государственно-частного партнерства в области строительства дорог. «В рамках сотрудничества в Тюмени может появиться участок платной дороги. Мы рассматриваем для этих целей несколько объектов, но первым и наиболее проработанным является 4-ый пусковой комплекс восточного обхода», — пояснил руководитель.
Сроки начала строительства платного участка пока неизвестны. По словам Андрея Чистякова, в случае, если удастся найти необходимые денежные средства и привлечь субсидии, приступить к реализации планов удастся в конце 2017 — начале 2018 года. Сами строительно-монтажные работы по расчетам ГУС займут порядка двух лет.
Андрей Чистяков также отметил, что при реализации проекта будет применяться инновационная технология Free flow, позволяющая машинам оплачивать проезд без остановок в пунктах оплаты. «Система будет фиксировать госномера машин, а водитель будет оплачивать проезд уже по факту», — пояснил он.