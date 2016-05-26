В Тюмени может появиться платная автодорога

Как рассказал на пресс-конференции заместитель начальника ГУС Андрей Чистяков, в настоящее время рассматривается возможность государственно-частного партнерства в области строительства дорог. «В рамках сотрудничества в Тюмени может появиться участок платной дороги. Мы рассматриваем для этих целей несколько объектов, но первым и наиболее проработанным является 4-ый пусковой комплекс восточного обхода», — пояснил руководитель.