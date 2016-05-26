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В доме на Харьковской полыхала крыша магазина

26 мая 2016, 18:02
В доме № 59а по улице Харьковской произошел пожар. Горела кровля расположенного в здании магазина.
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Тюмень

Фотография горящего здания по улице Харьковской появилась в социальных сетях около 26 мая 16.30. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, произошло возгорание на кровле магазина, расположенного на первом этаже 12 этажного дома. На место происшествия выезжало пять единиц техники. Пожар был оперативно потушен. Обошлось без пострадавших.

Пользователи социальных сетей предполагают, что крыша магазина загорелась от непотушенного окурка, выброшенного с верхних этажей здания. Отметим, что такую же версию выдвигают тюменцы и по поводу утреннего пожара, произошедшего в детской поликлинике на улице Профсоюзной.

#Новости#Пожары#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Таня#Происшествия
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