В доме на Харьковской полыхала крыша магазина

Фотография горящего здания по улице Харьковской появилась в социальных сетях около 26 мая 16.30. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, произошло возгорание на кровле магазина, расположенного на первом этаже 12 этажного дома. На место происшествия выезжало пять единиц техники. Пожар был оперативно потушен. Обошлось без пострадавших.