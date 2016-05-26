nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Прокуратура проверит, все ли батуты безопасны

26 мая 2016, 08:37
Происшествия на батутах регистрируются в Тюмени едва ли не каждый год. Буквально в прошлые выходные несчастный случай произошел на бульваре имени Косухина на Войновке. Никто из детей не получил серьезных травм, но после этого случая прокуратура решила проверить, насколько ответственно в этом году владельцы надувных аттракционов подошли к организации своего летнего бизнеса.
Сюжет
Тюмень

Происшествия на батутах регистрируются в Тюмени едва ли не каждый год. Буквально в прошлые выходные несчастный случай произошел на бульваре имени Косухина на Войновке. Никто из детей не получил серьезных травм, но после этого случая прокуратура решила проверить, насколько ответственно в этом году владельцы надувных аттракционов подошли к организации своего летнего бизнеса.

Справедливости ради отметим, что проверки летних аттракционов и батутов в том числе сотрудники прокуратуры проводят в Тюменской области каждый год. Наиболее распространенные из нарушений, которые допускают хозяева батутов, — надежное крепление аттракциона и отсутствие информации для населения. В частности, предприниматель не сообщает, что есть ограничения по росту, весу и возрасту для желающих попрыгать. Кроме того, некоторые тюменские бизнесмены устанавливают батуты, не имея на это разрешения. При этом повлиять на нерадивых бизнесменов непросто: им выписывают штрафы, те платят, а батуты продолжают стоять там же, где и стояли.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, к проведению проверок в этом году будут привлечены органы местного самоуправления и контролирующие органы, а также полицейские. Проверочные мероприятия продлятся до июля.

О нарушениях при эксплуатации аттракционов, батутов, ненадлежащей квалификации обслуживающего персонала и т.д. можно сообщать в прокуратуру области по телефону 8(3452) 27-04-68, а также в органы прокуратуры по месту жительства. «При наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования», — заверили в прокуратуре.

#Новости#Прокуратура#Проверки#Тюмень#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25