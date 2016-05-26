Прокуратура проверит, все ли батуты безопасны

Справедливости ради отметим, что проверки летних аттракционов и батутов в том числе сотрудники прокуратуры проводят в Тюменской области каждый год. Наиболее распространенные из нарушений, которые допускают хозяева батутов, — надежное крепление аттракциона и отсутствие информации для населения. В частности, предприниматель не сообщает, что есть ограничения по росту, весу и возрасту для желающих попрыгать. Кроме того, некоторые тюменские бизнесмены устанавливают батуты, не имея на это разрешения. При этом повлиять на нерадивых бизнесменов непросто: им выписывают штрафы, те платят, а батуты продолжают стоять там же, где и стояли.