Прокуратура проверит, все ли батуты безопасны

Происшествия на батутах регистрируются в Тюмени едва ли не каждый год. Буквально в прошлые выходные несчастный случай произошел на бульваре имени Косухина на Войновке. Никто из детей не получил серьезных травм, но после этого случая прокуратура решила проверить, насколько ответственно в этом году владельцы надувных аттракционов подошли к организации своего летнего бизнеса.
Справедливости ради отметим, что проверки летних аттракционов и батутов в том числе сотрудники прокуратуры проводят в Тюменской области каждый год. Наиболее распространенные из нарушений, которые допускают хозяева батутов, — надежное крепление аттракциона и отсутствие информации для населения. В частности, предприниматель не сообщает, что есть ограничения по росту, весу и возрасту для желающих попрыгать. Кроме того, некоторые тюменские бизнесмены устанавливают батуты, не имея на это разрешения. При этом повлиять на нерадивых бизнесменов непросто: им выписывают штрафы, те платят, а батуты продолжают стоять там же, где и стояли.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, к проведению проверок в этом году будут привлечены органы местного самоуправления и контролирующие органы, а также полицейские. Проверочные мероприятия продлятся до июля.
О нарушениях при эксплуатации аттракционов, батутов, ненадлежащей квалификации обслуживающего персонала и т.д. можно сообщать в прокуратуру области по телефону 8(3452) 27-04-68, а также в органы прокуратуры по месту жительства. «При наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования», — заверили в прокуратуре.