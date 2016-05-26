Пожар в детской поликлинике на Профсоюзной: эвакуировано 310 человек

Из здания поликлиники эвакуировали 310 человек.
Большое количество пожарной техники и полицейских машин в районе детской поликлиники не на шутку встревожило тюменцев.
«Я ехала на автобусе по улице Профсоюзной, услышала сирены экстренных служб. Все пассажиры прильнули к окнам, было видно, что в районе поликлиники сильное задымление, а на дороге стоят автомобили с мигалками. В автобусе началась паника, люди кричали: „Взорвали!“, звонили близким, делились информацией», — рассказала тюменка, проезжавшая по улице Профсоюзной около 9.10. По ее словам, в это время движение по улице перекрыто не было.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области подтвердили, что произошло возгорание в детской поликлинике — по предварительным данным, на крыше. В настоящее время пожар локализован.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, в тушении пожара участвовали 31 огнеборец и 13 единиц техники, из-за сильного задымления было создано шесть звеньев ГДЗ. В 9.33 возгорание было локализовано, в 9.42 — уже не было открытого горения, но продолжались разбор и проливка конструкций. В 10.05 пожарные закончили работу на месте происшествия.
В пресс-службе станции скорой медицинской помощи Тюмени уточнили, что на место происшествия выезжали три бригады, потом осталась дежурить одна. Из здания поликлиники было эвакуировано 310 человек — 210 сотрудников лечебного учреждения и пациентов, а также 100 жильцов дома. Никто не пострадал.
Причину пожара предстоит установить дознавателям.
Видео: Антон Курманов