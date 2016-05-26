Пожар в детской поликлинике на Профсоюзной: эвакуировано 310 человек

«Я ехала на автобусе по улице Профсоюзной, услышала сирены экстренных служб. Все пассажиры прильнули к окнам, было видно, что в районе поликлиники сильное задымление, а на дороге стоят автомобили с мигалками. В автобусе началась паника, люди кричали: „Взорвали!“, звонили близким, делились информацией», — рассказала тюменка, проезжавшая по улице Профсоюзной около 9.10. По ее словам, в это время движение по улице перекрыто не было.