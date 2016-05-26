Обманувшего тобольского дедушку афериста нашли в Приморье

Затем потерпевший проехал со злоумышленниками в другой офис банка для снятия денег. «Гражданин Молдовы» сообщил, что родственники успели ему уже перевести на карту 1 млн рублей, который пенсионеру с карты надо снять и отдать ему, что потерпевший и сделал. Завладев крупной суммой, мошенники 20 мая покинули Тобольск. Находясь в дороге, они сняли с банковской карты еще более 40 тысяч рублей. 21 мая пожилой человек рассказал дочери о своей помощи незнакомцу. Для проверки сохранности денежных средств они пришли в банк и узнали о хищении денег. Поскольку на банковской карте, находившейся у злоумышленников, было еще свыше 800 тысяч рублей, пенсионер снял их с карты и отдал дочери.