Обманувшего тобольского дедушку афериста нашли в Приморье

В мае 2015 года к тобольскому пенсионеру за помощью обратились незнакомые люди.
«Инициатор преступления подошел к пожилому человеку и попросил оформить на его (пенсионера) имя банковскую карту, которую передать ему. Незнакомец пояснил, что он из Молдовы, а карта нужна, чтобы родственники перечислили на нее деньги. Пенсионер согласился помочь и в банке, где у него хранилось более 1,8 млн рублей, оформил банковскую карту и передал аферистам. Те через банкомат подключили услугу, которая позволяла через интернет совершать любые операции с денежными средствами потерпевшего. Выяснив через подключенную услугу, что у пенсионера на трех счетах находится свыше 1,8 млн рублей, мошенники перевели их на переданную им пенсионером банковскую карту», — сообщали ранее в пресс-службе прокуратуры области.
Затем потерпевший проехал со злоумышленниками в другой офис банка для снятия денег. «Гражданин Молдовы» сообщил, что родственники успели ему уже перевести на карту 1 млн рублей, который пенсионеру с карты надо снять и отдать ему, что потерпевший и сделал. Завладев крупной суммой, мошенники 20 мая покинули Тобольск. Находясь в дороге, они сняли с банковской карты еще более 40 тысяч рублей. 21 мая пожилой человек рассказал дочери о своей помощи незнакомцу. Для проверки сохранности денежных средств они пришли в банк и узнали о хищении денег. Поскольку на банковской карте, находившейся у злоумышленников, было еще свыше 800 тысяч рублей, пенсионер снял их с карты и отдал дочери.
Один из фигурантов преступного деяния — Григорий Казаченко — был задержан в октябре 2015 года на территории Белгородской области. Он признал свою вину, возместил ущерб дедушке и благодаря этому отделался условным сроком.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в мае 2016 года сотрудниками тобольской полиции установлено местонахождение еще одного фигуранта. Мошенника задержали на территории Приморского края и доставили в межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский». Свою вину мужчина полностью признал.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По решению суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.