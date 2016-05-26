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На тюменских заправках подешевел газ

26 мая 2016, 14:41
На АЗС города Тюмени резко снизилась стоимость автомобильного газа. По данным регулярного мониторинга цен, проводимого порталом NashGorod.ru, цена за литр данного вида топлива за месяц снизилась более чем на два рубля.

Рекордное снижение цены журналисты зафиксировали на автозаправках «Нью-петрол». Станции, еще в апреле предлагавшие пропан-бутан по цене 12 рублей 50 копеек за литр, сегодня реализуют его по 10 рублей. Самый дешевый газ корреспонденты нашли на АЗС «Кондор», отпускная цена одного литра составила 9 рублей 80 копеек.

Как сообщили пользователи портала NashGorod.ru, некоторые автозаправочные станции города предлагают газ на еще более выгодных условиях. Уже после публикации статистических данных житель города Евгений Малахов опубликовал в социальной сети фотографию стенда АЗС «Нью-Петрол» на улице Жуковского — стоимость газа на данной станции составила 8 рублей 50 копеек. Сведениями о дальнейшем удешевлении пропана-бутана поделились также пользователи Lol-85 и Alex9570. Данные будет уточнены при повторном мониторинге.

Фото: vk.com, Евгений Малахов

По данным мониторинга самой дорогой маркой бензина оказался Аи-98 на АЗС «ЛУК-Ойл» (40 рублей 90 копеек). Дешевле всего на тюменских заправках можно купить горючее марки А-80 — АЗС «Кондор» предлагает данный вид топлива по 29 рублей 90 копеек за литр.

#Новости#Бензин#Мониторинг#Газ#АЗС#Транспорт#Евгений#Общество
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