На тюменских заправках подешевел газ

Рекордное снижение цены журналисты зафиксировали на автозаправках «Нью-петрол». Станции, еще в апреле предлагавшие пропан-бутан по цене 12 рублей 50 копеек за литр, сегодня реализуют его по 10 рублей. Самый дешевый газ корреспонденты нашли на АЗС «Кондор», отпускная цена одного литра составила 9 рублей 80 копеек.
Как сообщили пользователи портала NashGorod.ru, некоторые автозаправочные станции города предлагают газ на еще более выгодных условиях. Уже после публикации статистических данных житель города Евгений Малахов опубликовал в социальной сети фотографию стенда АЗС «Нью-Петрол» на улице Жуковского — стоимость газа на данной станции составила 8 рублей 50 копеек. Сведениями о дальнейшем удешевлении пропана-бутана поделились также пользователи Lol-85 и Alex9570. Данные будет уточнены при повторном мониторинге.
Фото: vk.com, Евгений Малахов
По данным мониторинга самой дорогой маркой бензина оказался Аи-98 на АЗС «ЛУК-Ойл» (40 рублей 90 копеек). Дешевле всего на тюменских заправках можно купить горючее марки А-80 — АЗС «Кондор» предлагает данный вид топлива по 29 рублей 90 копеек за литр.