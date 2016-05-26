На тюменских заправках подешевел газ

Как сообщили пользователи портала NashGorod.ru, некоторые автозаправочные станции города предлагают газ на еще более выгодных условиях. Уже после публикации статистических данных житель города Евгений Малахов опубликовал в социальной сети фотографию стенда АЗС «Нью-Петрол» на улице Жуковского — стоимость газа на данной станции составила 8 рублей 50 копеек. Сведениями о дальнейшем удешевлении пропана-бутана поделились также пользователи Lol-85 и Alex9570. Данные будет уточнены при повторном мониторинге.