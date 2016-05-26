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Это не шутки: маршрутка проехала полпути с открытой дверью

26 мая 2016, 11:43
Сегодня утром пассажиры маршрута № 31 ехали на работу с ветерком. Посередине пути у транспорта сломалась дверь. Водитель, вместо того, чтобы высадить людей и заняться устранением проблемы, поехал дальше. Стоит отметить, что это был утренний час-пик, и транспорт ехал полный.

«С открытой дверью мы ехали пять остановок, — рассказывает пассажирка горе-маршрута Марина. — При этом скорость на дороге водитель держал не низкую, как обычно с обгонами и подрезаниями».

Как утверждает компания-перевозчик, у них подобных случаев никогда не происходило. Здесь подходят к организации работы общественного транспорта со всей строгостью.

«Мы постоянно проводим инструктаж с водителями: по технике безопасности, по специфике каждого маршрута… Работник не садится за руль, если не прослушает лекцию, — рассказывает представитель перевозчика. — Если я узнаю номер машины, то непременно уволю этого водителя».

#Новости#Автомобили#Транспорт#Маршрутное такси#Марина#Общество
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