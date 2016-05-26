Это не шутки: маршрутка проехала полпути с открытой дверью

Сегодня утром пассажиры маршрута № 31 ехали на работу с ветерком. Посередине пути у транспорта сломалась дверь. Водитель, вместо того, чтобы высадить людей и заняться устранением проблемы, поехал дальше. Стоит отметить, что это был утренний час-пик, и транспорт ехал полный.

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