Это не шутки: маршрутка проехала полпути с открытой дверью

«С открытой дверью мы ехали пять остановок, — рассказывает пассажирка горе-маршрута Марина. — При этом скорость на дороге водитель держал не низкую, как обычно с обгонами и подрезаниями».
Как утверждает компания-перевозчик, у них подобных случаев никогда не происходило. Здесь подходят к организации работы общественного транспорта со всей строгостью.
«Мы постоянно проводим инструктаж с водителями: по технике безопасности, по специфике каждого маршрута… Работник не садится за руль, если не прослушает лекцию, — рассказывает представитель перевозчика. — Если я узнаю номер машины, то непременно уволю этого водителя».