Делом «ковбоя» из Чикчи занялся следственный комитет

Жителю села Чикча, пытавшемуся на лошади затоптать инспекторов ДПС, грозит уголовная ответственность. Накануне следственный комитет возбудил в отношении конного дебошира уголовное дело.
Напомним, инцидент на автодороге Тюмень — Криводаново произошел в ночь с 23 на 24 мая. Около 23 часов местный житель в нетрезвом состоянии пытался прогнать с трассы дежуривших инспекторов ДПС. Когда полицейские отказались выполнять абсурдную просьбу, селянин решил прибегнуть к неординарным мерам. Мужчина на велосипеде уехал домой, а вскоре вернулся верхом на лошади и, гарцуя, попытался повредить патрульный автомобиль. Сотрудникам полиции удалось задержать агрессивного всадника.
Как рассказали с следственном комитете, действия 23-летнего буяна квалифицированы по части 1 статьи 318 УК РФ — угроза применения насилия в отношении представителя власти. В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В случае, если вина молодого человека будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.