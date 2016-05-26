Делом «ковбоя» из Чикчи занялся следственный комитет

Напомним, инцидент на автодороге Тюмень — Криводаново произошел в ночь с 23 на 24 мая. Около 23 часов местный житель в нетрезвом состоянии пытался прогнать с трассы дежуривших инспекторов ДПС. Когда полицейские отказались выполнять абсурдную просьбу, селянин решил прибегнуть к неординарным мерам. Мужчина на велосипеде уехал домой, а вскоре вернулся верхом на лошади и, гарцуя, попытался повредить патрульный автомобиль. Сотрудникам полиции удалось задержать агрессивного всадника.