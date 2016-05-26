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Делом «ковбоя» из Чикчи занялся следственный комитет

26 мая 2016, 15:53
Жителю села Чикча Тюменского района, пытавшемуся на лошади затоптать инспекторов ДПС, грозит уголовная ответственность. Накануне следственный комитет возбудил в отношении конного дебошира уголовное дело.

Жителю села Чикча, пытавшемуся на лошади затоптать инспекторов ДПС, грозит уголовная ответственность. Накануне следственный комитет возбудил в отношении конного дебошира уголовное дело.

Напомним, инцидент на автодороге Тюмень — Криводаново произошел в ночь с 23 на 24 мая. Около 23 часов местный житель в нетрезвом состоянии пытался прогнать с трассы дежуривших инспекторов ДПС. Когда полицейские отказались выполнять абсурдную просьбу, селянин решил прибегнуть к неординарным мерам. Мужчина на велосипеде уехал домой, а вскоре вернулся верхом на лошади и, гарцуя, попытался повредить патрульный автомобиль. Сотрудникам полиции удалось задержать агрессивного всадника.

Как рассказали с следственном комитете, действия 23-летнего буяна квалифицированы по части 1 статьи 318 УК РФ — угроза применения насилия в отношении представителя власти. В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В случае, если вина молодого человека будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

#Новости#Алкоголь#Следственный комитет#Транспорт#Евгений#Общество
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