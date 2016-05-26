Чтобы избавиться от улики, грабитель проглотил золотую цепочку

Накануне в службу 02 позвонила тюменка и рассказала, что неизвестный отобрал у нее золотую цепочку. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 УМВД России по Тюмени составила ориентировку на нападавшего и наметила возможные пути его ухода. В течение часа оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Во время задержания 30-летний безработный мужчина, который ранее уже был судим, проглотил похищенную цепочку, чтобы избавиться от улики.
«В ходе работы по уголовному делу полицейские задержали еще одного фигуранта, ранее судимого, неработающего жителя поселка Боровский, с которым действовал подозреваемый. В настоящее время установлена причастность подозреваемых к пяти грабежам на территории областного центра. Злоумышленники нападали на женщин, похищали сумки, телефоны, ювелирные изделия», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
В отношении обоих возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
У полицейских есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям. Всем, кто пострадал от их действий, нужно обратиться в полицию по телефонам 291–600, 02, либо по круглосуточному «телефону доверия» 799–855.