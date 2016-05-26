Чтобы избавиться от улики, грабитель проглотил золотую цепочку

Накануне в службу 02 позвонила тюменка и рассказала, что неизвестный отобрал у нее золотую цепочку. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 УМВД России по Тюмени составила ориентировку на нападавшего и наметила возможные пути его ухода. В течение часа оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Во время задержания 30-летний безработный мужчина, который ранее уже был судим, проглотил похищенную цепочку, чтобы избавиться от улики.