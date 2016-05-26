Авторы проекта фотокниги о ветеранах ищут спонсоров

Напомним, что патриотический социальный проект по созданию фотокниги «Наша память не угаснет сквозь года!» о ветеранах и тружениках тыла Великой Отечественной войны, которые проживают или ранее проживали на территории Калининского административного округа Тюмени, реализуется при поддержке совета ветеранов КАО. На создание фотокниги авторов проекта вдохновила патриотическая акция «Бессмертный полк».
«Когда россияне несли портреты дедов и прадедов в торжественной колонне, в какой-то момент показалось, что этот полк действительно бессмертный, потому что жива память о каждом из этих людей. Формат для сохранения исторических событий — фотокнига — был выбран неслучайно. Время берет свое, в том числе забирает наших ветеранов. Они не становятся моложе, многие с трудом вспоминают события семидесятилетней давности. О том, как складывалась жизнь в военные и послевоенные годы, нагляднее всего расскажут фотоснимки из семейных альбомов. Проделана огромная работа по сбору и обработке фотографического материала, составлению биографических справок. Уже готов макет», — сообщают авторы проекта.
В планах напечатать 150 экземпляров фотокниги к 22 июня 2016 года — 75-й годовщине с начала Великой Отечественной войны. В рамках проекта фотокнигу планируется распространить бесплатно (80 экземпляров). В первую очередь ее получат ветераны, которые приняли участие в создании, и спонсоры, внесшие финансовый вклад в издание фотокниги. Остальные экземпляры разойдутся в Советы ветеранов (областной, городской и по административным округам города), в общеобразовательные школы и библиотеки Калининского административного округа г. Тюмени.
В фотокниге со словами благодарности обязательно будут упомянуты спонсоры. Представителей компаний, принявших участие в проекте, пригласят на торжественную презентацию фотокниги. Полученные экземпляры можно использовать по своему усмотрению, например, в качестве подарков клиентам и партнерам.
Печать одного экземпляра стоит 948 рублей, на 150 экземпляров нужно собрать 142 тысячи рублей.
Авторы проекта предлагают компаниям — социально ответственным, неравнодушным и «болеющим» за сохранение памяти о великом подвиге нашего народа, — выступить спонсорами патриотической фотокниги в любой комфортной для них сумме.
Чтобы ознакомиться с макетом фотокниги и принять участие в проекте, обращайтесь к Татьяне Парфентьевой по телефону 8-909-180-44-77.