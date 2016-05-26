Авторы проекта фотокниги о ветеранах ищут спонсоров

«Когда россияне несли портреты дедов и прадедов в торжественной колонне, в какой-то момент показалось, что этот полк действительно бессмертный, потому что жива память о каждом из этих людей. Формат для сохранения исторических событий — фотокнига — был выбран неслучайно. Время берет свое, в том числе забирает наших ветеранов. Они не становятся моложе, многие с трудом вспоминают события семидесятилетней давности. О том, как складывалась жизнь в военные и послевоенные годы, нагляднее всего расскажут фотоснимки из семейных альбомов. Проделана огромная работа по сбору и обработке фотографического материала, составлению биографических справок. Уже готов макет», — сообщают авторы проекта.