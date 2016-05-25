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В Тюмени на время прикрыли халяльную кулинарию и пончиковую

25 мая 2016, 12:46
В кулинарии «Халяль» и ресторане доставки «Суши Мейкерс» нашли кишечную палочку. Несколько заведений общепита в Тюмени временно приостановили деятельность по решению суда.
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Тюмень

Как сообщает областной Роспотребнадзор, на основании жалобы потребителя управлением проведело административное расследование в отношении предпринимателя Мамедова А.М. Оглы (кулинария «Халяль» на Мельникайте, 77/1). При обследовании в кулинарии выявлен ряд нарушений. В пробах кулинарных заготовок найдены бактерии кишечной палочки и превышение нормы других микроорганизмов. Материалы дела были направлены в Ленинский районный суд, который вынес решение приостановить деятельность кулинарии «Халяль» на 30 суток. Нашли кишечную палочку и в ресторане доставки «Суши Мейкерс» — его закрыли на 20 суток.

Также по обращению потребителя Роспотребнадзор проверил деятельность в кафе-пекарне «Пончиковая» на Герцена, 97. В ходе обследования был выявлен ряд нарушений «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания». Изучив материалы дела, Ленинский районный суд вынес решение признать ИП Игнатьеву Е.А. виновной в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ, и на месяц приостановить работу «Пончиковой».

#Новости#Роспотребнадзор#Тюмень#Коля#Общество
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