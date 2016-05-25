В Тюмени на время прикрыли халяльную кулинарию и пончиковую

Как сообщает областной Роспотребнадзор, на основании жалобы потребителя управлением проведело административное расследование в отношении предпринимателя Мамедова А.М. Оглы (кулинария «Халяль» на Мельникайте, 77/1). При обследовании в кулинарии выявлен ряд нарушений. В пробах кулинарных заготовок найдены бактерии кишечной палочки и превышение нормы других микроорганизмов. Материалы дела были направлены в Ленинский районный суд, который вынес решение приостановить деятельность кулинарии «Халяль» на 30 суток. Нашли кишечную палочку и в ресторане доставки «Суши Мейкерс» — его закрыли на 20 суток.