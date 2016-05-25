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В сонном ДТП пострадали все, кроме кошки

25 мая 2016, 12:27
Сегодня, 25 мая, в третьем часу ночи на автодороге Тюмень-Омск опрокинулся автомобиль Toyota Land Cruiser. Предположительно, девушка, управлявшая внедорожником, уснула за рулем.

Сегодня, 25 мая, на автодороге Тюмень-Омск опрокинулся автомобиль Toyota Land Cruiser. Предположительно, девушка, управлявшая внедорожником, уснула за рулем.

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла на 151-м километре трассы около трех часов ночи. Кроме автоледи, находившейся за рулем, в машине также был ее муж, девятимесячный сын и кошка. В результате ДТП мама-водитель получила перелом руки, отец семейства — травму лба, а ребенок — ушиб затылка. Больше других повезло домашнему питомцу — животное не пострадало.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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