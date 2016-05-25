В сонном ДТП пострадали все, кроме кошки

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла на 151-м километре трассы около трех часов ночи. Кроме автоледи, находившейся за рулем, в машине также был ее муж, девятимесячный сын и кошка. В результате ДТП мама-водитель получила перелом руки, отец семейства — травму лба, а ребенок — ушиб затылка. Больше других повезло домашнему питомцу — животное не пострадало.