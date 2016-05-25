Угадай место отдыха по фотографии № 91

Узнайте, в каком из мест отдыха в нашем городе оставили потолки в практически первозданном виде, первым напишите в комментариях правильный ответ и вы получите 500 рублей на баланс мобильного телефона.
От одного пользователя принимается только один вариант ответа, редактирование комментариев запрещено.
Итоги конкурса будут подведены после 30 мая.
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