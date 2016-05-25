Убежденный любитель алкоголя получил повторную судимость за нетрезвую езду

Как сообщает источник в прокуратуре, перед судом предстал 27-летний Самат М., проживающий в селе Тоболово. Согласно материалам дела, в октябре 2015 года молодой человек уже был судим за аналогичное преступление. Тогда, прошлой осенью, мировой судья признала Самата М. виновным по статье 264.1 УК РФ и приговорил его к 240 часам бесплатных общественно полезных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.
Получив первую судимость, водитель не сделал необходимых выводов. Вечером 8 марта 2016 года Самат предложил знакомому подростку покататься с ним по селу на ВАЗ-21102. Когда тот согласился, водитель выпил пива и сел за руль. Сначала молодые люди катались по родному селу, а потом решили доехать до соседнего села Ершово. Недалеко от разъезда Безруково они увидели двигавшийся навстречу автомобиль ДПС. Полицейские тоже обратили внимание на ВАЗ, у которого не работала одна из фар.
Когда инспектор ДПС попытался остановить машину, водитель прибавил газу и проехал мимо. Заехав в населенный пункт Безруково, Самат М. не справился с управлением и врезался в сугроб. Вместе с несовершеннолетним он выбежал из машины, но вскоре полицейские их догнали. Поскольку водитель был пьян, в отношении него было возбуждено уголовное дело.
Вместе с тем, нарушитель, вероятно, решил удивлять правоохранителей и дальше. Находясь под следствием Самат М. вновь пьяным сел за руль. Он попался сотрудникам ДПС на автозаправочной станции в районе 292-ого километра трассы Тюмень-Омск, когда вышел из машины и неуверенной, шаткой походкой направился в кафе. В отношении него возбудили еще одно уголовное дело.
В ходе состоявшегося накануне судебного заседания мировой судья признал Самата М. виновным в преступлении, предусмотренном статьей 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также на три года лишил его права управлять автомобилем.