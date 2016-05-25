Убежденный любитель алкоголя получил повторную судимость за нетрезвую езду

Получив первую судимость, водитель не сделал необходимых выводов. Вечером 8 марта 2016 года Самат предложил знакомому подростку покататься с ним по селу на ВАЗ-21102. Когда тот согласился, водитель выпил пива и сел за руль. Сначала молодые люди катались по родному селу, а потом решили доехать до соседнего села Ершово. Недалеко от разъезда Безруково они увидели двигавшийся навстречу автомобиль ДПС. Полицейские тоже обратили внимание на ВАЗ, у которого не работала одна из фар.