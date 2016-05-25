nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ты похож на звезду? Прими участие в конкурсе двойников!

25 мая 2016, 17:32
Если вы близнец или один из двойни, если вы очень похожи на друга, родственника, брата или сестру, или у вас есть двойник-мультяшка, если вы копия-знаменитость, примите участие в конкурсе двойников «Я и моя тень».
Сюжет
Тюмень

Вы можете подать заявки в следующих номинациях:

— «Я — копия знаменитость!" — фото участника + фото знаменитости, на которую вы похожи.

— «У меня есть двойник-мультяшка!" — фото участника + фото героя из мультфильма.

— «Как две капли воды» — фото участника на одном фото с другом, родственником, мужем или женой, братом или сестрой, с которыми есть очевидное сходство.

— «В глазах двоится!«- фото близнецов или двойняшек, тройняшек, одетых в одинаковые оригинальные костюмы.

Первая часть конкурса — это отбор, который проводится во «ВКонтакте», вторая — финал. Он состоится 18 июня на базе отдыха «Верхний бор».

Главный приз в конкурсе — суточное проживание в коттедже на базе отдыха «Верхний бор» на две персоны и полный комплекс услуг.

«Тема о двойниках выбрана потому, что на свете много людей, очень похожих друг на друга, но при этом не родственников. И конкурс способствует тому, чтобы найти своих двойников среди обычных людей, звёзд, либо мультипликационных героев», — отмечает организатор конкурса Алексей Анохин.

На вопрос о том, что люди могут быть похожими на знаменитость только на определенном фото и только в определенном ракурсе, Алексей ответил, что не стоит относиться слишком серьезно: конкурс — это не спортивное состязание, а развлечение. По его словам, похож человек на звезду или нет, будет видно всем в день мероприятия.

Участие бесплатное, организаторы планируют набрать 200–300 участников. Чтобы принять участие, нужно выложить на стену в группе https://vk.com/dvoiniki72 или отправить организаторам. Заявки принимаются до 15 июня. Финалисты будут выбраны по максимальному количеству лайков, в номинации «В глазах двоится!» — по максимальному количеству репостов во «ВКонтакте». Организаторы планируют бороться с теми, кто будет «накручивать» лайки: «Накрутку, как правило, легко распознать, поэтому будем дисквалифицировать таких участников».

#Новости#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25