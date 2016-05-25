Ты похож на звезду? Прими участие в конкурсе двойников!

Вы можете подать заявки в следующих номинациях:
— «Я — копия знаменитость!" — фото участника + фото знаменитости, на которую вы похожи.
— «У меня есть двойник-мультяшка!" — фото участника + фото героя из мультфильма.
— «Как две капли воды» — фото участника на одном фото с другом, родственником, мужем или женой, братом или сестрой, с которыми есть очевидное сходство.
— «В глазах двоится!«- фото близнецов или двойняшек, тройняшек, одетых в одинаковые оригинальные костюмы.
Первая часть конкурса — это отбор, который проводится во «ВКонтакте», вторая — финал. Он состоится 18 июня на базе отдыха «Верхний бор».
Главный приз в конкурсе — суточное проживание в коттедже на базе отдыха «Верхний бор» на две персоны и полный комплекс услуг.
«Тема о двойниках выбрана потому, что на свете много людей, очень похожих друг на друга, но при этом не родственников. И конкурс способствует тому, чтобы найти своих двойников среди обычных людей, звёзд, либо мультипликационных героев», — отмечает организатор конкурса Алексей Анохин.
На вопрос о том, что люди могут быть похожими на знаменитость только на определенном фото и только в определенном ракурсе, Алексей ответил, что не стоит относиться слишком серьезно: конкурс — это не спортивное состязание, а развлечение. По его словам, похож человек на звезду или нет, будет видно всем в день мероприятия.
Участие бесплатное, организаторы планируют набрать 200–300 участников. Чтобы принять участие, нужно выложить на стену в группе https://vk.com/dvoiniki72 или отправить организаторам. Заявки принимаются до 15 июня. Финалисты будут выбраны по максимальному количеству лайков, в номинации «В глазах двоится!» — по максимальному количеству репостов во «ВКонтакте». Организаторы планируют бороться с теми, кто будет «накручивать» лайки: «Накрутку, как правило, легко распознать, поэтому будем дисквалифицировать таких участников».