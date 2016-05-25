Ты похож на звезду? Прими участие в конкурсе двойников!

На вопрос о том, что люди могут быть похожими на знаменитость только на определенном фото и только в определенном ракурсе, Алексей ответил, что не стоит относиться слишком серьезно: конкурс — это не спортивное состязание, а развлечение. По его словам, похож человек на звезду или нет, будет видно всем в день мероприятия.