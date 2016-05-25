nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Полицейский задержал «закладчиков» в нерабочее время

25 мая 2016, 09:25
Сотрудники тюменской полиции не теряют бдительности даже в нерабочее время. На днях оперуполномоченный областного управления МВД задержал так называемых «закладчиков».
Сюжет
Полиция

«Возвращаясь со службы, полицейский обратил внимание на суетящихся около подъезда одного из жилых домов юношу и девушку. Их поведение вызвало подозрения у сотрудника ОВД, он подошел к молодым людям, представился, предъявил служебное удостоверение и попросил объяснить, чем они заняты. Накопленный за долгие годы работы в правоохранительных органах опыт не подвел, молодые люди оказались так называемыми «закладчиками», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полицейский вызвал подкрепление и до прибытия коллег установил в ходе беседы ряд важных подробностей о противоправной деятельности задержанных. В ходе дальнейших оперативно-следственных действий сотрудники полиции обнаружили девять тайников, в которых находилось в общей сложности около 5 граммов «соли», приготовленной к сбыту

. В настоящий момент юноша и девушка задержаны, расследование продолжается.

#Новости#УМВД России по Тюменской области#Полиция#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25