Полицейский задержал «закладчиков» в нерабочее время

«Возвращаясь со службы, полицейский обратил внимание на суетящихся около подъезда одного из жилых домов юношу и девушку. Их поведение вызвало подозрения у сотрудника ОВД, он подошел к молодым людям, представился, предъявил служебное удостоверение и попросил объяснить, чем они заняты. Накопленный за долгие годы работы в правоохранительных органах опыт не подвел, молодые люди оказались так называемыми «закладчиками», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Полицейский вызвал подкрепление и до прибытия коллег установил в ходе беседы ряд важных подробностей о противоправной деятельности задержанных. В ходе дальнейших оперативно-следственных действий сотрудники полиции обнаружили девять тайников, в которых находилось в общей сложности около 5 граммов «соли», приготовленной к сбыту
. В настоящий момент юноша и девушка задержаны, расследование продолжается.