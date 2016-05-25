Полицейский задержал «закладчиков» в нерабочее время

«Возвращаясь со службы, полицейский обратил внимание на суетящихся около подъезда одного из жилых домов юношу и девушку. Их поведение вызвало подозрения у сотрудника ОВД, он подошел к молодым людям, представился, предъявил служебное удостоверение и попросил объяснить, чем они заняты. Накопленный за долгие годы работы в правоохранительных органах опыт не подвел, молодые люди оказались так называемыми «закладчиками», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.