Не успел аферист освободиться из колонии, как снова попал за решетку

«Выяснилось, что Колмогоров в январе 2011 года, находясь в Перми, вступил в организованную преступную группу, которая занималась хищением денежных средств у банков путем получения потребительских кредитов на подставных лиц. Так, при участии Колмогорова у семи банков было похищено в общей сложности свыше 6,5 млн рублей. В июне 2012 года аферист был задержан. В августе 2014 года приговором Свердловского районного суда Перми участникам группировки были назначены различные наказания. Колмогоров, в частности, был осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в 90 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.