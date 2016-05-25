На жителя Тюменской области напал бешеный барсук

Как уточнили в областном управлении ветеринарии, животное выскочило из-под крыльца и укусило мужчину за ногу. В ветеринарной лаборатории, куда был направлен биологический материал убитого зверя, подтвердился диагноз — бешенство. Сейчас пострадавший мужчина проходит необходимый курс лечения. В настоящее время карантин по бешенству действует в Казанском, Сладковском, Тюменском, Аромашевском, Ялуторовском, Упоровском, Бердюжском, Голышмановском и Исетском районах, а также Заводоуковском городском округе, сообщает управление ветеринарии.
Основным резервуаром и источником возбудителя бешенства являются дикие животные — лисы, волки, енотовидные собаки, рыси, а также бродячие собаки и кошки. От диких животных заражаются непривитые против бешенства домашние животные. Заразиться бешенством можно через укус, оцарапывание или ослюнение, нанесенное больным животным — возбудитель заболевания выделяется со слюной и при укусе проникает в рану.
Чтобы не заболеть бешенством, следует соблюдать правила содержания домашних животных, ежегодно прививать против бешенства, не допускать общения домашних животных с дикими, избегать контактов с дикими и бездомными животными. Если вас укусило животное, необходимо промыть рану проточной водой с мылом, края раны обработать йодом и немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение
В областном Госохотуправлении уточнили, что в связи со случаями бешенства регулирование численности не будет распространяться на барсуков. До конца года в лесах Бердюжского, Голышмановского и Упоровского районов будет проходить отстрел лис, а в Исетском районе — енотовидных собак.