На жителя Тюменской области напал бешеный барсук

Как уточнили в областном управлении ветеринарии, животное выскочило из-под крыльца и укусило мужчину за ногу. В ветеринарной лаборатории, куда был направлен биологический материал убитого зверя, подтвердился диагноз — бешенство. Сейчас пострадавший мужчина проходит необходимый курс лечения. В настоящее время карантин по бешенству действует в Казанском, Сладковском, Тюменском, Аромашевском, Ялуторовском, Упоровском, Бердюжском, Голышмановском и Исетском районах, а также Заводоуковском городском округе, сообщает управление ветеринарии.