МФК «Тюмень» выбыл из борьбы за золото Суперлиги, но имеет шанс на бронзу

«Психологический барьер мы преодолели. Ребята поняли, что с „Динамо“ и „Газпромом-ЮГРОЙ“ можно играть. Там такие же люди играют. Эта серия для нас урок, колоссальный опыт. С таким соперником было приятно играть, и есть чему поучиться. Желаю „Газпрому“ удачи в финале. А нам нужно собраться силами, мы не жалели себя ни в одном матче, футболисты выкладывались на 200%, они молодцы, они настоящие мужики. Самый главный вывод из этой серии, что ребята поверили в свои силы. Нас ждет серия за бронзу, нужно зализать раны, пока неясно, сколько у нас здоровых человек. Но сколько бы нас ни было, мы будем биться друг за друга», — цитирует сайт МФК «Тюмень» главного тренера команды Евгения Осинцева.