МФК «Тюмень» выбыл из борьбы за золото Суперлиги, но имеет шанс на бронзу

В играх в рамках полуфинальной серии плей-офф российской Суперлиги мини-футбольный клуб из Тюмени встречался с лучшей командой Европы нынешнего сезона — МФК «Газпром-ЮГРА». Итоговой счет в серии матчей — 1:3 не в пользу тюменцев.
«Психологический барьер мы преодолели. Ребята поняли, что с „Динамо“ и „Газпромом-ЮГРОЙ“ можно играть. Там такие же люди играют. Эта серия для нас урок, колоссальный опыт. С таким соперником было приятно играть, и есть чему поучиться. Желаю „Газпрому“ удачи в финале. А нам нужно собраться силами, мы не жалели себя ни в одном матче, футболисты выкладывались на 200%, они молодцы, они настоящие мужики. Самый главный вывод из этой серии, что ребята поверили в свои силы. Нас ждет серия за бронзу, нужно зализать раны, пока неясно, сколько у нас здоровых человек. Но сколько бы нас ни было, мы будем биться друг за друга», — цитирует сайт МФК «Тюмень» главного тренера команды Евгения Осинцева.
Матчи за бронзовые медали чемпионата России пройдут в Тюмени, в спортивном комплексе «Центральный», 31 мая и 1 июня. Начало игр в 19.00. МФК «Тюмень» встретится с ПМФК «Сибиряк» (Новосибирск). Билеты можно купить в кассах спорткомплекса, их стоимость — 100 и 250 рублей, для студентов — 50 рублей.
Тюменцы настроены на предстоящие встречи оптимистично.
«Нам сейчас необходимо выиграть то, чего мы точно достойны, — бронзовые медали. Мы весь чемпионат прошли ровно, закончили регулярный цикл на третьем месте, и сейчас его нельзя отдавать. Для меня сейчас выиграть бронзовые медали — тоже огромный успех. Надеюсь на помощь болельщиков, потому что ситуация у нас не простая: есть травмированные ребята, есть игроки с желтыми карточками. Очень надеюсь, что мы восстановимся и в этом году выиграем все-таки бронзовые награды, а в следующем сезоне дойдем до финала», — говорит вратарь МФК «Тюмень» Миодраг Аксентиевич.