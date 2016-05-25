Дорога в тупик: на дорогу по Широтной нанесена необычная разметка

«На мой взгляд, в такой разметке нарушений нет. Все выполнено в соответствии с проектом организации дорожного движения, — объясняет руководитель управы Восточного административного округа Владислав Черкашин. — Другой вопрос, что жители не привыкли к этому. В этом году мы ничего менять не станем. В 2017, когда будем делать разметку, заказчик — Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, вместе с организацией, которая проектировала организацию дорожного движения, учтут замечания жителей. Там, где действительно нужно что-то исправить, корректировки будут внесены».