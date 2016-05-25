Дорога в тупик: на дорогу по Широтной нанесена необычная разметка

Тюменцы, которые часто ездят по участку от Широтной до Федюнинского, недовольны прерывистой разметкой, которая сначала идет по левой стороне, а потом постепенно упирается в бордюр.
Как пояснили журналистам сотрудники ГИБДД, в основе всей этой критики, которая обрушилась на неправильную разметку и тех, кто ее делал, лежит незнание ПДД и отсутствие у водителей практики вождения.
«Водители машин, которые едут по этой полосе, должны уступать дорогу тем, кто двигается справа, — объясняет старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД г. Тюмени Александр Гордов. — Автомобилисты, которые часто выезжают за город, сталкиваются с подобной проблемой, потому что на примыкании автомобильных дорог за городом это постоянно встречается. Только как правило, оно находится с правой стороны, а в данном случае — слева. Это вводит водителей в ступор».
Еще одна проблема в том, что на этом участке дороги любители «полихачить» позволяют себе ехать не положенные 60 км в час, а значительно быстрее. Такие водители вообще не замечают никаких знаков.
«На мой взгляд, в такой разметке нарушений нет. Все выполнено в соответствии с проектом организации дорожного движения, — объясняет руководитель управы Восточного административного округа Владислав Черкашин. — Другой вопрос, что жители не привыкли к этому. В этом году мы ничего менять не станем. В 2017, когда будем делать разметку, заказчик — Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, вместе с организацией, которая проектировала организацию дорожного движения, учтут замечания жителей. Там, где действительно нужно что-то исправить, корректировки будут внесены».