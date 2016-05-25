nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дорога в тупик: на дорогу по Широтной нанесена необычная разметка

25 мая 2016, 17:12
Многие тюменцы, которые часто ездят по участку от Широтной до Федюнинского, недовольны прерывистой разметкой, которая сначала идет по левой стороне, а потом постепенно упирается в бордюр.

Тюменцы, которые часто ездят по участку от Широтной до Федюнинского, недовольны прерывистой разметкой, которая сначала идет по левой стороне, а потом постепенно упирается в бордюр.

Как пояснили журналистам сотрудники ГИБДД, в основе всей этой критики, которая обрушилась на неправильную разметку и тех, кто ее делал, лежит незнание ПДД и отсутствие у водителей практики вождения.

«Водители машин, которые едут по этой полосе, должны уступать дорогу тем, кто двигается справа, — объясняет старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД г. Тюмени Александр Гордов. — Автомобилисты, которые часто выезжают за город, сталкиваются с подобной проблемой, потому что на примыкании автомобильных дорог за городом это постоянно встречается. Только как правило, оно находится с правой стороны, а в данном случае — слева. Это вводит водителей в ступор».

Еще одна проблема в том, что на этом участке дороги любители «полихачить» позволяют себе ехать не положенные 60 км в час, а значительно быстрее. Такие водители вообще не замечают никаких знаков.

«На мой взгляд, в такой разметке нарушений нет. Все выполнено в соответствии с проектом организации дорожного движения, — объясняет руководитель управы Восточного административного округа Владислав Черкашин. — Другой вопрос, что жители не привыкли к этому. В этом году мы ничего менять не станем. В 2017, когда будем делать разметку, заказчик — Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, вместе с организацией, которая проектировала организацию дорожного движения, учтут замечания жителей. Там, где действительно нужно что-то исправить, корректировки будут внесены».

#Новости#Разметка#На широтной#Дорожные работы#Транспорт#Марина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25