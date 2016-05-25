Чтобы прекратить самоуправство полицейских, подозреваемый вскрыл вены

«Селянин согласился. По дороге полицейские пытались поместить мужчину в багажник автомашины, но тот не позволил им это сделать. Когда машина остановилась в селе Шабаново, мужчина пытался сбежать от стражей порядка, но Сухов его догнал, применил физическую силу и посадил обратно в автомобиль. Потом полицейские направились в райцентр Омутинское за 59-летним мужчиной, который первому подозреваемому приходится дядей. В отделе полиции Сухов и Самаев стали избивать мужчину и заковали его в наручники, требуя сознаться в краже. Крики родственника услышал племянник, сидевший в коридоре. Чтобы пресечь противоправные действия полицейских, он лезвием от бритвы вскрыл себе вены на левой руке и выбежал на крыльцо отдела полиции, обратив на себя внимание сотрудников дежурной части и руководства отдела полиции», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.