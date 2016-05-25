Чтобы прекратить самоуправство полицейских, подозреваемый вскрыл вены

В сентябре 2015 года в деревне Робчики Голышмановского района у сельской жительницы были похищены бензопила и бензокоса общей стоимостью более 11 тысяч рублей. В краже заподозрили двух жителей Омутинского района, они были допрошены по делу в качестве свидетелей. Утром 7 ноября 2015 года начальник отделения уголовного розыска МВД России «Голышмановский» Сухов и его коллега Самаев на служебном автомобиле заехали в деревню Слободская Омутинского района за 41-летним мужчиной, чтобы доставить его в полицию и оперативным путем проверить на причастность кражи.
«Селянин согласился. По дороге полицейские пытались поместить мужчину в багажник автомашины, но тот не позволил им это сделать. Когда машина остановилась в селе Шабаново, мужчина пытался сбежать от стражей порядка, но Сухов его догнал, применил физическую силу и посадил обратно в автомобиль. Потом полицейские направились в райцентр Омутинское за 59-летним мужчиной, который первому подозреваемому приходится дядей. В отделе полиции Сухов и Самаев стали избивать мужчину и заковали его в наручники, требуя сознаться в краже. Крики родственника услышал племянник, сидевший в коридоре. Чтобы пресечь противоправные действия полицейских, он лезвием от бритвы вскрыл себе вены на левой руке и выбежал на крыльцо отдела полиции, обратив на себя внимание сотрудников дежурной части и руководства отдела полиции», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Племянник на скорой был доставлен в больницу, а его дядя смог покинуть отдел полиции. Он не дал признательных показаний в краже. 8 ноября 2015 года 59-летний мужчина сообщил в межмуниципальный отдел МВД России «Омутинский», а 9 ноября 2015 года — в Голышмановский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области об избиении сотрудниками полиции.
Было возбуждено уголовное дело. 14 ноября Сухов и Самаев были задержаны и 15 ноября по решению суда заключены под стражу. Они уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Суд назначил Сухову и Самаеву каждому по четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать рядовые и начальствующие должности в органах внутренних дел сроком на три года. Кроме того, суд взыскал в пользу пожилого человека 150 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, а его племянника — 30 тысяч рублей.