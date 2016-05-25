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14-летняя Светлана нашлась в квартире друга

25 мая 2016, 16:55
Сотрудники полиции отыскали 14-летнюю тюменку Светлану, которая, по словам родителей, 23 мая пошла сдавать экзамен и не вернулась домой. Девочка нашлась в квартире друга. Оказалось, что в школе она вообще не была.
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Полиция

Напомним, что о пропаже Светланы в социальных сетях написал ее отец. Он сообщил, что днем 23 мая его дочь пошла сдавать экзамен по русскому языку и не вернулась домой. Встревоженные родители обратились в отдел полиции № 5 с заявлением о безвестном исчезновении ребенка.

«Личным составом отдела полиции был проведен исчерпывающий комплекс поисковых мероприятий. Правоохранители обследовали улицы, дворы, заброшенные здания, чердаки и подвалы. Ориентировка на разыскиваемую была немедленно передана всем комплексным силам полиции. Стражи порядка опросили родственников, друзей и знакомых подростка, выясняя возможное местонахождение девочки», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

Сегодня, 25 мая, школьницу нашли в квартире у друга, никаких противоправных действий в отношении Светланы совершено не было. Как сообщили в полиции, девочка ввела в заблуждение родителей: в школе она не появлялась, гуляла все это время с друзьями.

После проведенной профилактической работы ребенка передадут родителям.

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