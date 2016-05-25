14-летняя Светлана нашлась в квартире друга

Напомним, что о пропаже Светланы в социальных сетях написал ее отец. Он сообщил, что днем 23 мая его дочь пошла сдавать экзамен по русскому языку и не вернулась домой. Встревоженные родители обратились в отдел полиции № 5 с заявлением о безвестном исчезновении ребенка.
«Личным составом отдела полиции был проведен исчерпывающий комплекс поисковых мероприятий. Правоохранители обследовали улицы, дворы, заброшенные здания, чердаки и подвалы. Ориентировка на разыскиваемую была немедленно передана всем комплексным силам полиции. Стражи порядка опросили родственников, друзей и знакомых подростка, выясняя возможное местонахождение девочки», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюмени.
Сегодня, 25 мая, школьницу нашли в квартире у друга, никаких противоправных действий в отношении Светланы совершено не было. Как сообщили в полиции, девочка ввела в заблуждение родителей: в школе она не появлялась, гуляла все это время с друзьями.
После проведенной профилактической работы ребенка передадут родителям.