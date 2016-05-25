14-летняя Светлана нашлась в квартире друга

Сегодня, 25 мая, школьницу нашли в квартире у друга, никаких противоправных действий в отношении Светланы совершено не было. Как сообщили в полиции, девочка ввела в заблуждение родителей: в школе она не появлялась, гуляла все это время с друзьями.