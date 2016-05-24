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За перелом лодыжки УК выплатит тюменцу 80 тысяч рублей

24 мая 2016, 12:44
В Тюмени управляющей компании предстоит выплатить пострадавшему более 80 тысяч рублей за травму лодыжки. 1 апреля 2014 года тюменец поскользнулся на тротуаре у дома по Малиновского,6. Тротуар не был очищен от снега и льда и не посыпан песком. Пострадавший получил перелом левой лодыжки. На «скорой» его доставили в больницу и прооперировали.
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Тюмень

На стационарном и амбулаторном лечении мужчина находился 134 дня — с 1 апреля по 12 августа 2014 года. В январе 2016 года пострадавший обратился в Центральный суд Тюмени с иском к управляющей компании ООО «Жилищный фонд» о взыскании утраченного заработка и судебных расходов. Согласно статье 1085 Гражданского кодекса РФ при причинении гражданину увечья или ином повреждении здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок.

Решением суда от 9 февраля 2016 года в пользу заявителя с управляющей компании взысканы утраченный заработок в сумме 74 888 рублей, расходы на представителя в размере 10 000 рублей, расходы на оформление нотариальной доверенности в размере 1 200 рублей, а всего 86 088 рублей. Ответчик обжаловал решение районного суда в Тюменский областной суд.

Накануне, 23 мая, судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда на основании заключения работника прокуратуры Тюменской области оставила решение районного суда без изменения.

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