За перелом лодыжки УК выплатит тюменцу 80 тысяч рублей

В Тюмени управляющей компании предстоит выплатить пострадавшему более 80 тысяч рублей за травму лодыжки. 1 апреля 2014 года тюменец поскользнулся на тротуаре у дома по Малиновского,6. Тротуар не был очищен от снега и льда и не посыпан песком. Пострадавший получил перелом левой лодыжки. На «скорой» его доставили в больницу и прооперировали.

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