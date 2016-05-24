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Врачи спасли тюменку, схватившуюся за оголенный провод

24 мая 2016, 09:21
Накануне, 23 мая, на пульт службы 03 поступил срочный вызов на электротравму. Во время приема вызова диспетчеру приходилось не один раз громко и четко повторять вопросы об адресе вызова и состоянии пациента, пока на той стороне провода очевидец происшествия кричала в трубку: «Скорее скорую!».
Сюжет
Тюмень

Как только выяснился адрес, диспетчер в ту же секунду передала вызов ближайшей к месту вызова бригаде. С сиреной и проблесковыми маячками машина скорой помощи уже через четыре минуты прибыла на место происшествия. Медики оказали экстренную медицинскую помощь 31-летней девушке, которая на улице случайно взялась мокрыми руками за оголенный провод. В сознании пациентку доставили в областную клиническую больницу № 1, сообщает пресс-службой станции скорой медицинской помощи.

Специалисты службы 03 еще раз напоминают тюменцам: вызывая скорую помощь, следует четко и точно отвечать на вопросы диспетчера. От этого напрямую зависит профиль и скорость прибытия бригады на вызов.

#Новости#Электротравмы#Скорая помощь#Тюмень#Медицина#Коля#Общество
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