Врачи спасли тюменку, схватившуюся за оголенный провод

Как только выяснился адрес, диспетчер в ту же секунду передала вызов ближайшей к месту вызова бригаде. С сиреной и проблесковыми маячками машина скорой помощи уже через четыре минуты прибыла на место происшествия. Медики оказали экстренную медицинскую помощь 31-летней девушке, которая на улице случайно взялась мокрыми руками за оголенный провод. В сознании пациентку доставили в областную клиническую больницу № 1, сообщает пресс-службой станции скорой медицинской помощи.