Воры-форточники украли из квартиры 10 тысяч долларов

Полицейскими установлено, что во всех случаях преступники с помощью специальных инструментов перекусывали оконные решетки, открывали форточку или окно и проникали в квартиру. Добычей злоумышленников становились деньги, золотые украшения, мобильные устройства. Общая сумма ущерба потерпевшим составила несколько миллионов рублей. Известно, что 21 мая мужчины проникли в квартиру дома по улице Володарского областного центра и похитили более 10 тысяч долларов США.