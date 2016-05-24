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Воры-форточники украли из квартиры 10 тысяч долларов

24 мая 2016, 16:46
В Тюмени задержаны уроженцы Казахстана, промышлявшие квартирными кражами. Двое мужчин подозреваются в совершении семи преступлений. В частности, по версии полиции, они похитили из одной из квартир более 10 тысяч долларов США.
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Тюмень

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали по подозрению в совершении квартирных краж 38-летнего и 40-летнего уроженцев Республики Казахстан, ранее судимых за преступления имущественного характера и против личности.

«Злоумышленников задержали после совершения очередного преступления. При них обнаружены устройство для перекусывания металлических прутьев, специальные приспособления для отжима пластиковых окон и альпинистское снаряжение», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Полицейскими установлено, что во всех случаях преступники с помощью специальных инструментов перекусывали оконные решетки, открывали форточку или окно и проникали в квартиру. Добычей злоумышленников становились деньги, золотые украшения, мобильные устройства. Общая сумма ущерба потерпевшим составила несколько миллионов рублей. Известно, что 21 мая мужчины проникли в квартиру дома по улице Володарского областного центра и похитили более 10 тысяч долларов США.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность группы к совершению семи преступлений. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Мероприятия, направленные на установление их возможной причастности к другим аналогичным преступлениям, продолжаются.

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