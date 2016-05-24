В России могут появиться электронные водительские удостоверения

«Я думаю, что введение электронных прав возможно, ведь технологии очень быстро развиваются. Специально форсировать это нет никакого смысла. Само развитие приведет к тому, что в ближайшее время мы придем к такому нововведению и это будет удобно. Тем более, что принимать отдельные законодательные акты не придется. Это технологические вещи, которые внедряются распорядительными документами ведомства», — сказал Михаил Брячак.