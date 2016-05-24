nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В России могут появиться электронные водительские удостоверения

24 мая 2016, 09:41
Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак выступает за введение электронных прав на управление транспортным средством. Депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва», что такое нововведение может появиться в России в ближайшем будущем.

«Я думаю, что введение электронных прав возможно, ведь технологии очень быстро развиваются. Специально форсировать это нет никакого смысла. Само развитие приведет к тому, что в ближайшее время мы придем к такому нововведению и это будет удобно. Тем более, что принимать отдельные законодательные акты не придется. Это технологические вещи, которые внедряются распорядительными документами ведомства», — сказал Михаил Брячак.

По мнению парламентария, законодательство вполне готово введению электронных водительских прав. Михаил Брячак также отметил, что подобные разработки электронных прав уже ведутся в Великобритании и США.

#Новости#Водительские права#Водительское удостоверение#Госдума РФ#Транспорт#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25