nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский таксист снес забор в Березняках

24 мая 2016, 15:12
Вчера, 23 мая, в районе Березняки водитель одной из таксомоторных служб врезался в кирпичный забор одного из домов. По версии очевидцев, таксист находился в нетрезвом состоянии.

Фотографии с места событий накануне появились на форуме Car72.ru и в социальных сетях. На опубликованных кадрах изображен Ford Focus с символикой службы заказа такси «Дрим-авто», а также развороченный забор одного из коттеджей. Вероятно, ограждение дома пережило довольно сильный удар переднего бампера. «Хотелось бы донести до руководства, чтобы отстраняли от работы подобных водителей», — прокомментировал автор сообщения. По данным социальных сетей, сам предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Представители службы заказа такси «Дрим-авто» подтвердили информацию о произошедшей аварии. «В настоящий момент мы проводим проверку по данному факту. По ее итогам будет принято решение о продолжении или прекращении работы с данным перевозчиком. К текущей минуте известно, что в момент ДТП водитель был не на линии и не осуществлял перевозку пассажиров», — пояснили в руководстве диспетчерской службы.

Комментарии ГИБДД ожидаются в ближайшее время.

#Новости#Такси#Транспорт#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25