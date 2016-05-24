Тюменский таксист снес забор в Березняках

Фотографии с места событий накануне появились на форуме Car72.ru и в социальных сетях. На опубликованных кадрах изображен Ford Focus с символикой службы заказа такси «Дрим-авто», а также развороченный забор одного из коттеджей. Вероятно, ограждение дома пережило довольно сильный удар переднего бампера. «Хотелось бы донести до руководства, чтобы отстраняли от работы подобных водителей», — прокомментировал автор сообщения. По данным социальных сетей, сам предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Представители службы заказа такси «Дрим-авто» подтвердили информацию о произошедшей аварии. «В настоящий момент мы проводим проверку по данному факту. По ее итогам будет принято решение о продолжении или прекращении работы с данным перевозчиком. К текущей минуте известно, что в момент ДТП водитель был не на линии и не осуществлял перевозку пассажиров», — пояснили в руководстве диспетчерской службы.
Комментарии ГИБДД ожидаются в ближайшее время.