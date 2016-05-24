Танцы, кулинария, дефиле — «Солнечная королева» должна уметь все

Отборочный этап конкурса прошли 30 девушек. И теперь они каждую неделю в течение месяца будут удивлять жюри и посетителей торгового центра своими талантами: умением двигаться в танце, кулинарными шедеврами, грациозным дефиле и умением держать себя на публике!
Гостей ТРЦ «Солнечный» ждёт яркое шоу, ценные подарки от партнеров конкурса и очень много сочных фотографий!
Также каждый может выбрать свою королеву и отдать свой голос в поддержку понравившейся участницы. Каждую неделю в группе malloko в контакте — vk.com/malloko открывается народное голосование. Девушка, которую поддержат большее количество человек, получает иммунитет и обязательно проходит на следующий этап, даже если жюри решило иначе!
Девушка, которая с достоинством пройдет все конкурсные этапы, станет королевой, а также обладательницей главного приза IPhone 6s от генерального партнера конкурса, магазина F5.
Следить за новостями конкурса можно в группе malloko в контакте vk.com/malloko и по хэштегу в социальных сетях #солнечнаякоролева72