Танцы, кулинария, дефиле — «Солнечная королева» должна уметь все

Также каждый может выбрать свою королеву и отдать свой голос в поддержку понравившейся участницы. Каждую неделю в группе malloko в контакте — vk.com/malloko открывается народное голосование. Девушка, которую поддержат большее количество человек, получает иммунитет и обязательно проходит на следующий этап, даже если жюри решило иначе!