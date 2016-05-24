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Танцы, кулинария, дефиле — «Солнечная королева» должна уметь все

24 мая 2016, 17:52
Настоящая борьба за корону и iPhone 6s развернется с 24 мая по 25 июня (каждую среду и пятницу) в ТРЦ «Солнечный» в рамках конкурса «Солнечная королева — 2016».
Сюжет
Тюмень

Отборочный этап конкурса прошли 30 девушек. И теперь они каждую неделю в течение месяца будут удивлять жюри и посетителей торгового центра своими талантами: умением двигаться в танце, кулинарными шедеврами, грациозным дефиле и умением держать себя на публике!

Гостей ТРЦ «Солнечный» ждёт яркое шоу, ценные подарки от партнеров конкурса и очень много сочных фотографий!

Также каждый может выбрать свою королеву и отдать свой голос в поддержку понравившейся участницы. Каждую неделю в группе malloko в контакте — vk.com/malloko открывается народное голосование. Девушка, которую поддержат большее количество человек, получает иммунитет и обязательно проходит на следующий этап, даже если жюри решило иначе!

Девушка, которая с достоинством пройдет все конкурсные этапы, станет королевой, а также обладательницей главного приза IPhone 6s от генерального партнера конкурса, магазина F5.

Следить за новостями конкурса можно в группе malloko в контакте vk.com/malloko и по хэштегу в социальных сетях #солнечнаякоролева72

#Новости#Конкурс красоты#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Ирина#Культура
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