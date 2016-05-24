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Нетрезвая езда селян стала причиной двух аварий

24 мая 2016, 12:23
Две аварии, донельзя похожие друг на друга, произошли вчера, 23 мая в Тюменской области. В обоих случаях автомобилями управляли нетрезвые жители сельской местности, не имеющие права управления. Результатом легкомыслия стали ДТП с переворотом через крышу.

Около трех часов ночи на улице Свободы в селе Викулово ВАЗ-2106 опрокинулся и снес стойку дорожного знака. За рулем «жигулей» был 22-летний пьяный водитель, не имеющий водительских прав. В результате аварии молодой человек получил ушибы, аналогичные травмы получила и 14-летняя пассажирка, находившаяся в салоне автомобиля.

Мама девочки пояснила сотрудникам ГИБДД, что вечером дочь легла спать, а ночью убежала из дома покататься со знакомыми. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Схожая авария произошла в Юргинском районе. На автодороге Северо-Плетнево — Андреево в Юргинском районе перевернулся «Москвич-412». По данным автоинспекции, машиной управляла местная жительница 33-х лет, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Равно как и пострадавший водитель из Викулово, права управления транспортом дама не имела. Результатом ДТП стал перелом пальцев правой руки.

#Новости#Нетрезвые водители#Транспорт#Евгений#Общество
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