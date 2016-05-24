Нетрезвая езда селян стала причиной двух аварий

Около трех часов ночи на улице Свободы в селе Викулово ВАЗ-2106 опрокинулся и снес стойку дорожного знака. За рулем «жигулей» был 22-летний пьяный водитель, не имеющий водительских прав. В результате аварии молодой человек получил ушибы, аналогичные травмы получила и 14-летняя пассажирка, находившаяся в салоне автомобиля.