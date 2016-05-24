На Мельничной ночью полыхал двухэтажный дом

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу Мельничная,21 поступило 24 мая в 3.29. Через несколько минут на месте были пожарные экипажи — 7 единиц техники и 24 человека личного состава. В 4.05 пожар был полностью ликвидирован.
Обошлось без жертв и пострадавших. У дома выгорели крыша и второй этаж по всей площади. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям.
В социальных сетях появилась информация об еще одном пожаре: вечером в понедельник горела крыша торгового центра «Универсал», расположенного на Лесобазе. Очевидцы пишут, что во время ремонта кровли загорелся битум, была также угроза взрыва, но баллон не взорвался.
В пресс-службе областного управления МЧС подтвердили, что взрыва на Лесобазе не было. Там отметили, что огонь распространился по кровле здания на площади 10 кв.метров. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно потушили пожар.