На Мельничной ночью полыхал двухэтажный дом

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу Мельничная,21 поступило 24 мая в 3.29. Через несколько минут на месте были пожарные экипажи — 7 единиц техники и 24 человека личного состава. В 4.05 пожар был полностью ликвидирован.