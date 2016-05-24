Готовые квартиры в кирпичном доме в центре города — по выгодной цене

ЖК «Центральный» создан для приверженцев кирпичного домостроения. Жилой комплекс построен в створе улиц Харьковская — Одесская, в динамичном районе города с развитой инфраструктурой и отличной транспортной развязкой. Проектом планировки предусмотрено 3 жилых дома переменной этажности — 14, 16 этажей — на 1 159 квартир. Этот жилой комплекс создан для людей с безупречным чувством стиля.