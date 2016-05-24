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Готовые квартиры в кирпичном доме в центре города — по выгодной цене

24 мая 2016, 09:01
Застройщик ОАО «Тюменская домостроительная компания» предлагает трехкомнатные квартиры в ЖК «Центральный» с выгодой 500 тысяч рублей.

Застройщик ОАО «Тюменская домостроительная компания» предлагает трехкомнатные квартиры в ЖК «Центральный» с выгодой 500 тысяч рублей*.

ЖК «Центральный» создан для приверженцев кирпичного домостроения. Жилой комплекс построен в створе улиц Харьковская — Одесская, в динамичном районе города с развитой инфраструктурой и отличной транспортной развязкой. Проектом планировки предусмотрено 3 жилых дома переменной этажности — 14, 16 этажей — на 1 159 квартир. Этот жилой комплекс создан для людей с безупречным чувством стиля.

В жилом комплексе «Центральный» живут счастливые семьи. Введены в эксплуатацию и заселены два из трех домов: ул. Харьковская, 64 и ул. Харьковская, 66.

В пешеходной доступности: Остановки общественного транспорта на ул. Одесская и Харьковская, Гипермаркет «Магнит» (Одесская, 31), Офисы банков/банкоматы, Туристические агентства, Кафе и рестораны, Салоны красоты, Аптеки. В доступной близости: Остановки общественного транспорта на ул. 50 лет Октября и Мельникайте, Областная клиническая больница № 2, Детская поликлиника № 2, Детские сады № 96, 100, Школа № 20, ТГНГУ, Спортивно-оздоровительный комплекс «Надежда», Салоны связи, Стоматологические клиники.

Скидка 500 тысяч рублей распространяется на все оставшиеся трехкомнатные квартиры в ЖК «Центральный». Готовые квартиры реализует застройщик по договору купли-продажи по программам ипотечного кредитования от надежных банков-партнеров компании ОАО «ТДСК» и за собственные средства.

Данное предложение разработано для семей, которые улучшают жилищные условия, хотят приобрести готовую просторную квартиру из качественных строительных материалов.

ОАО «ТДСК» работает по всем государственным программам: «Молодая семья», «Материнский капитал», «Военная ипотека», «Займы Областного фонда».

Стоимость квадратного метра готовой квартиры в ЖК «Центральный» в кирпичном доме в центре города составляет — 50,387 тысяч рублей.

Оформление всех необходимых документов производится специалистами компании, ключи выдаются после оплаты, и вы становитесь новоселами!

* Подробности, сроки проведения акции и условия рассрочки уточняйте в офисе продаж: г. Тюмень, ул. Республики, 253, или по тел.: +7(3452) 22-55-10, 22-55-11, +7(9044) 97-55-10.

ОАО «ТДСК»: Надежно строим и выгодно продаем!

Подробности и бронирование квартир по телефону: +7 (3452) 22-55-10, 22-55-11.

Сайт компании: www.t-dsk.ru

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