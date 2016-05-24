ГИБДД советует гипертоникам и сердечникам отказаться от поездок

По словам медиков, жара представляет опасность для водителей с повышенным артериальным давлением, гипертоников, людей, страдающих ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом, а также другими заболеваниями, которые могут обостриться в жаркую погоду. В группе риска также и те, кому просто тяжело и не комфортно в жару. Не стоит садиться за руль, если в Вашем анамнезе были судороги или, тем более эпилептические припадки.