ГИБДД советует гипертоникам и сердечникам отказаться от поездок

По словам медиков, жара представляет опасность для водителей с повышенным артериальным давлением, гипертоников, людей, страдающих ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом, а также другими заболеваниями, которые могут обостриться в жаркую погоду. В группе риска также и те, кому просто тяжело и не комфортно в жару. Не стоит садиться за руль, если в Вашем анамнезе были судороги или, тем более эпилептические припадки.
Автоинспекторы, врачи и спасатели МЧС проводят разъяснительную работу с участниками движения на тюменских дорогах. Специалисты разъясняют возможные последствия и рекомендуют водителям, для которых актуальны вышеперечисленные противопоказания, воздержаться от поездок за рулем в ближайшие дни.
Напомним, вчера на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский произошла авария с трагическими последствиями. Водитель автомобиля, спровоцировавший аварию, пояснил, что из-за плохого самочувствия потерял контроль над движением. В результате ДТП погиб один из участников дорожного движения.