Фестиваль барбекю в Тюмени: кто лучше всех готовит шашлык

Какое из тюменских заведений лучше всех готовит шашлык, мы узнаем на фестивале барбекю, который пройдет в ресторанно-гостиничном комплексе «Урарту» (Молодежная, 76) 4 июня с 12 до 15 часов.