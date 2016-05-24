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Фестиваль барбекю в Тюмени: кто лучше всех готовит шашлык

24 мая 2016, 10:47
Какое из тюменских заведений лучше всех готовит шашлык, мы узнаем на фестивале барбекю, который пройдет в ресторанно-гостиничном комплексе «Урарту» (Молодежная, 76) 4 июня с 12 до 15 часов.

Будут определяться место, где готовят лучший шашлык, и заведение, где вам подадут самые вкусные, сочные и ароматные овощи на гриле. В открытом конкурсе примут участие, рестораны, кафе города Тюмени.

На фестивале можно будет попробовать вкуснейшее жареное мясо, приготовленное поварами из разных ресторанов города, поучаствовать в мастер-классах от них, поболеть за участников.

Тюменские фестиваль «Барбекю шоу» пройдет в Тюмени во второй раз. Фестиваль барбекю стал хорошей городской традицией, открывающей начало летнего сезона.

Также гостей фестиваля ждет бесплатное посещение аквапарка, шоу-программа, бесплатное моментальное фото прыжков на батуте, дегустация продукции от «Омского бекона» и многое другое.

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